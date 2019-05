Atlético-MG sana dívida por Otero e meia retorna ao clube no segundo semestre

O Atlético-MG informou na quarta-feira (29) o pagamento da dívida em relação à compra do meia venezuelano Rómulo Otero, junto ao Huachipato, do Chile. A FIFA havia dado um prazo máximo até nesta quinta-feira (30) para que o Galo realizasse quitasse, evitando assim, sofrer sanções junto a entidade máxima do futebol, como a proibição de contratar e inscrever novos atletas na próxima janela de transferência.

Otero foi emprestado para o Al-Wehda, da Arábia Saudita, em maio do ano passado, pela quantia de 5 milhões de euros. O clube árabe cogitou contratar o jogador e tinha até dezembro de 2018 para exercer a preferência de compra, mas acabou desistindo do negócio. Com isso, o meia que tem contrato até junho de 2020 com o Alvinegro, irá retornar para reforçar o meio-campo da equipe para o segundo semestre. O jogador é aguardado em Belo Horizonte em julho, porém, sem uma data definida.

Entenda a dívida

O jogador chegou à Minas Gerais, em 2016, ainda na gestão do ex-presidente do clube, Daniel Nepomuceno. Otero veio por empréstimo do Huachipato e em 2017, o clube resolveu adquirir 50% do passe do jogador por 800 mil euros, ficou acordado que o pagamento seria realizado em duas parcelas de 400 mil cada, sendo a primeira para agosto de 2017 e a segunda para janeiro de 2018.

No entanto, o Galo não pagou o time chileno dentro do prazo, sendo que a primeira parcela só veio a ser paga na atual gestão do presidente Sérgio Sette Câmara. Com isso, a equipe negriazules entrou com uma representação na FIFA contra o Galo, obrigando o clube mineiro a quitar o seu débito.

Bom retorno?

A torcida atleticana conhece bem a potência e o veneno dos chutes de fora da área e, principalmente das cobranças de falta perfeitas do "Escorpião". Rómulo Otero realizou 101 jogos com a camisa alvinegra e marcou 21 gols. O jogador que está na lista dos pré-convocados da Copa América, aguarda a lista final da Venezuela para a disputa do torneio que será no próximo mês aqui no Brasil.