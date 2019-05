Roger Machado comenta sobre classificação: "Bahia sempre foi forte em casa"

Nesta quarta (29), o Bahia venceu mais uma vez o São Paulo, desta vez na Fonte Nova por 1 a 0. O gol foi marcado pelo zagueiro Ernando, aos 8’ do segundo tempo. Com este resultado, o tricolor baiano fatura além da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, uma premiação de R$ 3,14 milhões.

Após a classificação, o técnico Roger Machado destacou a força da equipe jogando em casa – são nove vitórias seguidas na Fonte Nova – além de ter comentado sobre a defesa do tricolor baiano.

“Com um comportamento tático robusta e consistente tem sido muito difícil fazer gol na gente, entrar na nossa defesa. E está nos dando a oportunidade de na velocidade surpreender nossos adversários. O sistema (4-3-3) proporciona que você consiga fazer as coberturas adequadas para quando o adversário avança, é um modelo que me agrada. O Bahia sempre foi forte dentro de casa, só estamos dando continuidade a isso.”

Com pouco tempo para comemorar a classificação, o Bahia tem o confronto contra o Grêmio no sábado (01) pela sétima rodada do Brasileirão, o jogo será realizado no Estádio de Pituaçu. Já o São Paulo, terá que focar no único campeonato que lhe resta e entra em campo domingo (02) contra o Cruzeiro, também pelo Brasileirão.