Botafogo goleia Sol de América e avança para oitavas da Sul-Americana

Uma noite perfeita no Nilton Santos. O Botafogo venceu o Sol de América pelo elástico placar de 4 a 0, com gols de Cícero, Luiz Fernando, Bochecha e Diego Souza, avançado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na próxima fase, o Alvinegro pegará o Atlético-MG, com o segundo jogo sendo em Belo Horizonte.

CHUVA DE GOLS

O Botafogo comandou toda a partida. Com muita organização tática, o Fogão abriu o placar logo no começo, aos 7 minutos, quando João Paulo bateu o escanteio na medida para Cícero cabecear. O Sol de América apenas assistiu aos perigos botafoguenses, como aos 19, com Gilson, obrigando o goleiro Escobar a fazer uma linda defesa.

Aos 28, após Diego Souza receber em profundidade e cruzar na área, Luiz Fernando aproveitou e, sem goleiro, carimbou o segundo do clube carioca. Luiz, que encerrou jejum de 21 jogos, quase teve a oportunidade de marcar o terceiro, quatro minutos depois.

As emoções não se cessaram no segundo tempo. Aos 7 da etapa final, Gustavo Bochecha recebeu um presente de Gilson e marcou seu primeiro gol como profissional. Era o terceiro do Fogão.

O que faltava para coroar a classificação era o fim do jejum de gols de Diego Souza, que veio aos 26 minutos, quando Cícero passou para Erik, que jogou na área, deixando o camisa 9 marcar o quarto. Estava decretada a classificação.

PRÓXIMO JOGO

O Botafogo agora volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro, onde faz o clássico contra o Vasco, domingo (2), às 11h, no Estádio Nilton Santos.