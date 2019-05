Diego Souza agradece apoio da torcida e enaltece força do Botafogo dentro do Nilton Santos

Na noite desta quarta (29), o Botafogo goleou o Sol de América por 4 a 0 no Nilton Santos e carimbou a vaga para as oitavas da Copa Sul-Americana, onde irá enfrentar o Atlético-MG. Com uma ótima atuação, a equipe de Eduardo Barroca não deu chances aos paraguaios e dominou o jogo do início ao fim, saindo aplaudida pelos torcedores presentes no estádio.

Voltando a marcar depois de um incômodo jejum - foram nove jogos sem balançar as redes -, Diego Souza destacou a vitória e dedicação do elenco alvinegro. Além disso, fez questão de reforçar o bom aproveitamento do Glorioso dentro de casa.

"Difícil realmente jogar um jogo em cima do outro. A gente sabe que vai encontrar uma equipe de muita qualidade, é um clássico brasileiro. Temos que continuar trabalhando duro que, a cada a dia que passa, vamos ganhando forças, ficando mais fortes em casa. A gente quer o apoio deles (torcedores) aqui, porque a gente é mais forte em casa".

Após a goleada, o Botafogo vira a chave e foca no clássico carioca contra o Vasco, no próximo domingo (02), às 11h (de Brasília), novamente no Nilton Santos, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O clube de General Severiano é atualmente o 11º colocado com nove pontos conquistados até aqui.