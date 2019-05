Com vantagem da vitória na ida, Corinthians enfrenta Deportivo Lara na Venezuela

O Corinthians encerrou sua preparação para o jogo de volta contra o Deportivo Lara, nesta quinta-feira (29), pela Copa Sul-Americana. Depois da vitória por 2 a 0 na Arena, o Timão pode perder por até um gol de diferença e mesmo assim estará classificado à próxima fase. Todavia, para esta partida, Fábio Carille terá alguns desfalques importantes.

Convocados à Seleção Brasileira sub-23, Matheus Vital e Pedrinho estão fora do confronto, assim como o volante Ramiro, que sentiu dores na coxa direita e sequer viajou à Venezuela. Com isso, Vagner Love deve ganhar nova chance no time titular, desta vez atuando pelos lados do gramado, deixando Gustavo na referência do ataque corintiano.

Graças a essas mudanças, o provável time do Corinthians será: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Júnior Urso e Sornoza; Vagner Love, Clayson e Gustagol.

O técnico Fábio Carille conversa com Vagner Love, provável titular nesta quinta-feira, contra o Deportivo Lara. (Foto: Agência Corinthians / Daniel Augusto Jr.)



Ao fim do treinamento na Venezuela, o técnico Fábio Carille concedeu entrevista coletivo aos jornalistas presentes. O treinador alvinegro destacou a preparação do time na Venezuela, ressaltando que o time está recuperado e com força máxima para enfrentar o Deportivo Lara.

"Estamos com ótimas condições de trabalho aqui na Venezuela, todos os jogadores estão se sentindo bem e recuperados para a partida de amanhã. Estamos prontos para fazer um grande jogo e buscar a classificação", elogiou o comandante do Timão.

O Corinthians vai a campo nesta quinta-feira (30), às 17h00 (horário de Brasília) contra o Deportivo Lara. A partida será realizada no estádio Metropolitano de Lara, em Cabudare, no interior da Venezuela.