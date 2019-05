Já nas quartas, Renato fala dos objetivos do Grêmio: "Das três metas, duas já conseguimos"

Após empatar sem gols no jogo de ida, o Grêmio goleou o Juventude, por 3 a 0, na Arena, e selou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O atacante Felipe Vizeu, que começou a partida, marcou dois gols, um em cada tempo, e foi substituído por Diego Tardelli, que deixou sua marca perto do final.

Agora, o Grêmio aguarda a definição do adversário na próxima fase da competição, que será definido por sorteio. No sábado, às 19h, o Tricolor volta a campo pelo Brasileirão diante do Bahia, em Pituaçu. O Ju recebe o Atlético-AC, pela Série C, às 18h, também no sábado.

Na entrevista coletiva após a vitória, o técnico Renato Portaluppi voltou a destacar as “três metas” da temporada

"Nós tínhamos três metas, três tarefas. Das três, duas nós já conseguimos. A classificação na Libertadores e na Copa do Brasil. O Grêmio pode melhor, eu sei disso, mas estamos jogando sem vários jogadores importantíssimos. É normal".

O treinador também elogiou o atacante Éverton, convocado para a Copa América, e falou sobre uma possível saída

"Quanto ao Everton, o problema não é meu, e, sim, da diretoria. Ele, hoje, é o melhor jogador do futebol brasileiro. Então, é normal o interesse de clubes europeus. Se chegar algo pra ele, a diretoria vai ver, não o treinador.".

O atacante, na saída do jogo, também comentou sobre uma eventual transferência para o futebol europeu

"Se eu saísse agora, sairia de cabeça erguida. Eu pude colocar o meu nome na história do clube, que apostou em mim, e eu pude retribuir. Se eu saísse agora.".