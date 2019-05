Odair Hellmann elogia Inter após nova vitória sobre Paysandu: "A equipe foi madura"

O Internacional garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil com mais uma vitória contra o Paysandu. Após vencer o jogo de ida, no Beira-Rio, por 3 a 1, o Colorado garantiu a classificação com gol de Paolo Guerrero, já no final do jogo, nesta quarta-feira (30), no Mangueirão.

Agora, o Inter aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário na competição. O Colorado volta a campo contra o Avaí, no domingo, às 19h15, no Beira-Rio, pela sétima rodada do Brasileirão. O Paysandu também joga no domingo, mas às 18h, contra o São José no Estádio da Curuzu, pela sexta rodada da Série C.

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Odair Hellmann elogiou a atuação da equipe

"Vitória era o objetivo nosso, vir classificar. A gente controlou bem o jogo, eles tiveram oportunidades no segundo tempo. Acho que a gente criou também mais oportunidades, o gol demorou para sair. No todo, no geral, a equipe veio, controlou a partida como tinha que controlar, jogou a partida que tinha que jogar."

O treinador valorizou também o placar agregado, construído nos 180 minutos do confronto.

"São dois jogos, nos dois o placar foi 4 a 1. O mais importante, o agregado, o resultado e a classificação"

Para Odair, a adaptação da equipe ao gramado foi um ponto fundamental para a vitória, e destacou a consistência do grupo.

"O jogo foi um pouco lento por causa do gramado. Todo mundo que vem jogar aqui tem dificuldade. É assim. Criamos as oportunidades que tínhamos. Dentro do processo de jogo, objetivo, a equipe foi madura, consistente e mereceu muito a classificação. O Inter tem padrão consistente, maduro. A melhor forma é respeitar e dar tudo dentro de campo."