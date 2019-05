Vanderlei traça vitórias até a Copa América e elogia Uribe no Santos: "Fortalece para brigar por títulos"

Titular do Santos no Campeonato Brasileiro, Vanderlei concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (30), no CT Rei Pelé. O camisa 1 falou sobre a chegada do centroavante, Uribe e destacou a importância sobre a conquista de títulos na temporada.

"É uma peça pedida pelo Sampaoli. Temos jogadores, variações, não será o centroavante o diferencial. Temos que pensar no todo, não jogaremos sempre com centroavante, teremos variações. Mais importante é elenco estar bem, temos grandes jogadores em todas as posições. Que venha para somar, assim como o Marinho. Santos está somando ao elenco e cada vez mais fortalecendo para brigar por títulos", disse Vanderlei.

Perguntado sobre o próximo compromisso do Peixe no próximo domingo (2), diante do Ceará, no Castelão, válido pela sétima rodada do Brasileirão, o goleiro frisou a importância do triunfo jogando fora de casa para emplacar boa sequência antes da Copa América.

"Estamos com 11 pontos na tabela e Ceará com 9. Eles podem ir a 12, é assim que vemos o equilíbrio no Brasileirão. É um time competitivo, grande treinador que é o Enderson. Foi muito bem contra o Cruzeiro, por exemplo. É aniversário do clube, farão grande festa, mas temos que vencer. Se queremos nos manter entre os primeiros, temos que vencer. Sampaoli verá a melhor tática e iremos para vencer. Santos tem que procurar vencer independentemente de onde jogue", concluiu o goleiro.

"Temos que vencer para ficar entre os primeiros na Copa América, Sampaoli terá tempo e jogadores novos poderão assimilar. Que possamos voltar com equipe mais consolidada, com jogadores pedidos por ele chegando e estarmos fortes em todas as competições", concluiu o goleiro.

O Santos ocupa a quinta posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos. Além do Ceará, o Peixe entra em campo contra o Atlético-MG, pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, recebe o mesmo pelo Brasileirão e fecha o ciclo pré-Copa América contra o Corinthians. Vale lembrar que todos os jogos em casa serão na Vila Belmiro.