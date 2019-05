Apresentado no Santos, Uribe se coloca à disposição: "Estou pronto para jogar"

O atacante Fernando Uribe foi apresentado nesta quinta-feira (30), como novo reforço do Santos. Em entrevista coletiva, o jogador se colocou à disposição de Jorge Sampaoli para o duelo contra o Ceará, no próximo domingo (2), faltando apenas a regularização do BID da CBF.

“Estou à disposição, consegui treinar. Vinha treinando na semana passada. Estou à disposição do corpo técnico. Sampaoli quem vai decidir. Estou pronto para jogar, com muita vontade de jogar e de ajudar o time”, falou Uribe.

Antes de fechar com o Santos, Uribe falou com Sampaoli, que o fez ter mais interesse em jogar no Alvinegro Praiano.

"Tive a oportunidade de falar com ele antes de vir. É o que ele queria para o time e para mim. Ajudou muito falar antes com ele. Falei com pessoas que conhecem ele também", pontuou o jogador.

O colombiano aproveitou a oportunidade para agradecer a contratação, além de exaltar a história do clube santista no futebol brasileiro.

"Santos é o time brasileiro mais conhecido no mundo pela história. É uma honra fazer parte. Ainda mais com a camisa 9. Meu desejo é fazer o melhor e fazer valer a camisa", disse.

Perguntado sobre o Flamengo, onde estava na reserva, Uribe agradeceu a oportunidade, mas ratificou que seu foco agora é no Santos.

"Quando tive oportunidade, me senti muito bem. Terminei fazendo gols, jogando bem. Agora estou em um bom momento. Quero arrebentar no Santos" , pontuou.

Fernando Uribe é o décimo reforço do Santos na atual temporada. Antes dele, o clube contratou Soteldo, Aguilar, Everson, Cueva, Jean Lucas, Felipe Jonatan, Jorge, Jobson e Marinho.