Nem Brenner, nem Amorim: Matheus Matias deve ser titular no Avaí em visita ao Inter

Ocupando a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas três pontos conquistados em seis rodadas, o Avaí terá alterações para a visita ao Internacional, no domingo (2). Além do retorno de Betão, que cumpriu suspensão na traumática derrota de virada do Leão para o Ceará, em casa, o técnico Geninho será obrigado a mudar o ataque.

O centro-avante Brenner, que marcou contra o Ceará e foi titular nas últimas duas rodadas, está fora por força contratual, já que é emprestado ao Avaí pelo Inter. A alteração mais natural seria a entrada de Daniel Amorim, artilheiro do time no ano com 14 gols, mas Geninho sinalizou que Matheus Matias, 20 anos, deve ganhar a primeira chance entre os titulares do Leão. Até aqui, Matias só atuou cerca de 20 minutos na derrota avaiana para o Bahia, em 5 de maio.

“A ideia inicial é manter a estrutura. Em relação a escolha do Matheus Matias ao Daniel Amorim, não é totalmente definida. Há possibilidade. Eu conheço o Daniel, sei o que ele pode me dar. E trouxemos o Matias para que fosse uma nova opção de jogo, logo que ele chegou o Brenner. Assim o Matias não teria muita oportunidade e pelo que ele vem demonstrando nos treinamentos eu vi que ele merecia uma chance na titularidade”, disse o comandante.

Assim, o Avaí provável para a partida no Beira-Rio é: Vladimir; Lourenço, Betão, Ricardo, Igor; Pedro Castro, Matheus Barbosa; João Paulo, Gegê, Caio Paulista; Matheus Matias. A partida em Porto Alegre está marcada para às 19h.