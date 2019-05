Sem sustos, Palmeiras bate Sampaio Corrêa e se classifica na Copa do Brasil

Jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, sendo disputado no Allianz Parque

INCIDENCIAS : Jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, sendo disputado no Allianz Parque

No Allianz Parque, o Palmeiras recebeu na última quinta-feira (30) o Sampaio Corrêa, em jogo válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Com gols de Mayke e Zé Rafael, o alviverde paulista venceu a partida e passou de fase na competição.

Sem sustos

O Palmeiras jogou o suficiente nesta noite. Sem sustos e sem suar muito, o time alviverde conseguiu a vitória quando quis. Aos 11 minutos ocorreram as duas primeiras chances do jogo. Lucas Lima toco de calcanhar para Mayke, que cruzou pra Borja tentar a finalização, mas foi travado. No contra-ataque, Esquerdinha tentou bater de fora da área e mandou na arquibancada.

11 minutos depois, Zé Rafael bateu uma falta frontal direto pro gol, acertando a direção das redes e obrigando Andrey a salvar o Sampaio Corrêa.

Aos 39 minutos, Lucas Lima lançou Dudu dentro da área, que tocou de calcanhar para Mayke. O lateral, com todo o tempo do mundo, bateu de esquerda, no cantinho direito do goleiro Andrey, abrindo o placar!

Na primeira chance do segundo tempo, logo aos dois minutos, Dudu e Moisés fizeram uma ótima tabela, terminando com o camisa 10 cruzando para Borja, que dominou caindo e finalizou mesmo assim, mas foi travado pelo goleiro. Um minuto depois, Moisés lançou Mayke, que foi na linha de fundo e cruzou para Zé Rafael cabecear no canto esquerdo de Andrei, fazendo o 2 a 0 para o Palmeiras!

Aos 17, Everton cobrou um escanteio muito fechado e obrigou Weverton a salvar o Palmeiras de levar um gol olímpico. O Palmeiras passou grande parte do 2º tempo controlando o jogo, tocando bola no campo defensivo e se manteve assim, até o final. Aos 40 minutos, Diogo bateu uma falta de longe e obrigou Weverton a espalmar para longe das traves.

O Palmeiras volta aos gramados no próximo domingo (2), às 19h, quando enfrenta a Chapecoense, na Arena Condá, pela 7ª rodada do Brasileirão. Já o Sampaio Corrêa volta aos gramados no próximo domingo, às 16h, quando enfrenta o Treze, pela 6ª rodada da Série C do Brasileirão.