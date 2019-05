CRB vence São Bento em Sorocaba e entra no G-4 da Série B

Em jogo válido pela 6° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o CRB foi até o Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba e derrotou o São Bento por 2 a 1, gols de Victor Ramos e Léo Ceará para os alagoanos; e Alecsandro, para os mandantes. Com o placar, o alvirrubro entrou momentaneamente no G4 da competição e agora ocupa a 3° posição.

A primeira etapa começou muito movimentada. O CRB abriu o placar aos 19 minutos, Ferrugem cobrou escanteio na área e o zagueiro Victor Ramos subiu sozinho para cabecear no canto esquerdo do gol de Paulo Vitor.

Seis minutos após abrir o placar, o time alagoano aumentou com Léo Ceará. Alisson Farias tabelou com Felipe pelo lado direito do ataque e cruzou para o camisa 9 empurrar a bola para o fundo da rede. O primeiro grande momento do São Bento na partida foi aos 30 minutos. Minho fez uma boa tabela com Alecsandro e finalizou da entrada da área, a bola passou muito perto do gol de Eddson Mardden.

O time de Doriva teve uma grande chance no final do primeiro tempo. Aos 45 minutos, Régis cruzou na área e o zagueiro Wesley Santos errou a finalização sozinho dentro da pequena área.

O segundo tempo começou muito movimentado. Para colocar fogo na partida, aos oito minutos o Azulão diminuiu o placar. Guilherme Romão cruzou na área e Alecsandro cabeceou no cantinho direito de Edson Mardden.

Alecsandro se mostrou uma arma forte para tentar empatar a partida. Aos 23 minutos, Pablo cruzou na área e o atacante ganhou da defesa alagoana e a bola passou muito perto do gol. O São Bento tomou conta da segunda etapa. Régis cruzou na área e Alecsandro cabeceou no travessão.

Ainda deu tempo para Edson Mardden fazer mais uma boa defesa. Aos 37 minutos, Fabrício Oya arriscou da intermediária e o camisa 1 do CRB defendeu. Com um jogador a menos desde o início do segundo tempo, o São Bento perdeu outro jogador já nos minutos finais, ficando ainda mais difícil empatar a partida.

O CRB volta a campo no próximo sábado (08), às 20h30, contra o América-MG, no Rei Pelé. Já o São Bento joga na próxima terça-feira (04), contra o Bragantino, às 19h, no Nabbi Abi Cheddid.