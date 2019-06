Em seu jogo 300 no Nilton Santos, Botafogo encara clássico contra o Vasco da Gama

Após garantir a classificação contra o Sol de América, para as oitavas da Sul-Americana, o Alvinegro vai enfrentar o Vasco, neste domingo, às 11h, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo vai marcar o jogo 300 do Botafogo no estádio e o primeiro duelo entre Eduardo Barroca e Luxemburgo.

Apesar da goleada e classificação na Copa Sul-Americana, a equipe de General Severiano vem de duas derrotas seguidas no Brasileiro, para Goiás e Palmeiras. Além disso, a equipe só venceu um clássico no ano, contra o Fluminense, por 1 a 0. Diante do Vasco, o torcedor aposta no fator casa para retomar o caminho das vitórias.

Já o Vasco busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Com apenas 3 pontos somados, em sete rodadas, o Cruz Maltino tenta fugir da zona de rebaixamento e aposta na experiência de Luxa para superar o adversário e alcançar sua primeira vitória na competição.

Botafogo

O time de Eduardo Barroca vem de resultados que dão confiança para o elenco voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Além disso, o Botafogo ainda não perdeu jogando no Rio de Janeiro - venceu Bahia e Fortaleza, além do clássico contra o Fluminense.

Sem grandes alterações, o Alvinegro carioca deve ter apenas a entrada de Gustavo Bochecha no lugar de Alex Santana, que não se recuperou de uma pancada no tornozelo esquerdo, no duelo contra o Sol de América. Além disso, Rodrigo Pimpão pode retornar à equipe após treinar sem limitações.

Dessa forma, a escalação provável que vai a campo é: Gatito Fernández; Fernando, Carli, Gabriel, Gilson; Bochecha, João Paulo, Cícero, Luiz Fernando; Erik, Diego Souza.

Vasco

Novamente sem poder repetir o time, o Vasco busca sua primeira vitória no Brasileiro. O treinador Vanderlei Luxemburgo realizou testes durante a semana, buscando ainda a formação ideal de sua equipe. Para o clássico, o técnico não poderá contar com Raul, que deve dar vaga a Andrey, no meio-campo do time.

Com isso, a provável escalação do Cruz Maltino é: Sidão; Pikachu, Werley, Ricardo, Danilo Barcelos; Andrey, Marcos Júnior, Lucas Mineiro; Yan Sasse, Rossi, Marrony.