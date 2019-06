Após reunião em Madri, Jorge Jesus é o novo técnico do Flamengo

Após uma reunião na manhã desse sábado (1º), em Madri, o português Jorge Jesus acertou a sua chegada ao Flamengo. O encontro com Rodolfo Landim, no hotel onde o treinador está hospedado, foi decisivo para o desfecho positivo. Antes da viajem, em Lisboa, Jesus já havia confirmado a conversa com o mandatário rubro-negro:

"Vou a Madri para um encontro com o presidente do Flamengo, que não conheço pessoalmente. É a primeira vez que vou falar oficialmente com alguém ligado ao Flamengo. Pode ser (que saia da Madri como técnico do Rubro-Negro). Não sei se vai ficar resolvido. Pode acontecer, mas tudo é possível numa negociação com um clube de futebol. Ou você tem vários dias ou tem poucos dias para resolver. Neste caso, tendo em vista o momento do Flamengo na temporada, não há muito tempo".

Jorge Jesus é o novo técnico do Flamengo. Em acordo selado com o presidente Rodolfo Landim, o treinador chega em meados de junho ao clube e assina contrato de um ano. Seja bem-vindo! 🇵🇹🤝 #CRF pic.twitter.com/Fq9sd6Vke1 — Flamengo (@Flamengo) 1 de junho de 2019

O técnico de 64 anos comandará seu segundo clube fora de Portugal, depois da passagem pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. Multicampeão, Jesus será o terceiro técnico lusitano e o 11º estrangeiro da história rubro-negra.

Na carreira, conquistou três vezes o Campeonato Português, seis vezes a Copa da Liga de Portugal, duas Supercopas de Portugal, dentre outros títulos. Considerado um dos maiores treinadores da história do Benfica, o treinador é conhecido por ter um estilo de jogo ofensivo e por adorar tática. Nas entrevistas, confessou assistir vários jogos do Campeonato Brasileiro em sua casa.

Enquanto espera a chegada de Jorge Jesus, a equipe da Gávea, comandada pelo interino Marcelo Salles, enfrentará o Fortaleza nesse sábado (1º), no Nilton Santos, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso vença, o Rubro-Negro pode terminar a rodada colado na liderança. Mais de 33 mil ingressos já foram vendidos de maneira antecipada.