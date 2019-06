Gabigol marca duas vezes e Flamengo vence Fortaleza no Nilton Santos

O Flamengo enfrentou o Fortaleza no Estádio Nilton Santos neste sábado (1º), partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro teve domínio e vitória do Rubro-Negro, que venceu por 2 a 0. Arrascaeta serviu Gabigol em duas oportunidades e o camisa 9 garantiu os três pontos para a equipe da Gávea.

O jogo começou com as duas equipes adotando posturas bem distintas. Enquanto o Flamengo buscava o domínio das ações, o Tricolor do Pici se fechava e busca a organização para sair nos contra-ataques.

Aos 7 minutos, os mandantes tiveram a sua primeira chegada, que resultou em chute de Arão por cima do gol. Os homens de frente do Flamengo protagonizavam jogadas de aproximação e mantinham o time no ataque. Aos 14, a jogada foi de Arão pela direita, a zaga cortou o cruzamento, Arrascaeta pegou a sobra de voleio, mas novamente a defesa interviu, dessa vez em cima da linha e evitou o primeiro gol.

O gol amadurecia a cada lance perigoso: Everton Ribeiro aos 20 e Diego aos 27 perderam boas oportunidades para abrir o placar e seguia a pressão rubro-negra. Aos 31 minutos, o Flamengo teve falta muito perigosa a seu favor, Diego cobrou no travessão, no rebote Everton Ribeiro errou o cabeceio, mas a sobra ficou com Rodrigo Caio, que também de cabeça parou em grande defesa de Boeck.

Aos 39 minutos, não teve jeito: em linda tabela na entrada da área, Diego e Everton Ribeiro iniciaram a jogada que terminou nos pés de Arrascaeta, o uruguaio encontrou Gabigol, que abriu o placar no Nilton Santos, 1 a 0.

Veio a segunda etapa, e novamente com um Flamengo melhor. Cuéllar, logo aos 2 minutos, recebeu passe de Everton Ribeiro e só não marcou o segundo por conta da nova intervenção de Boeck.

O Fortaleza buscava pontuar mesmo fora de casa, e foi por intermédio de Marcinho que o empate quase veio. O jogador do Fortaleza recebeu excelente cruzamento e cebeceou no alto, mas Diego Alves fez grande defesa e manteve a vantagem do Flamengo no placar.

Com o ímpeto de "matar a partida" o Flamengo seguia construindo boas jogadas ofensivas e, aos 22 minutos, Gabigol recebeu outro passe de Arrascaeta e tocou na saída do goleiro. A arbitragem assinalou impedimento, mas após revisão no VAR, o gol foi validado, 2 a 0.

Com esse resultado, o Flamengo assume provisoriamente a vice-liderança da competição, com 13 pontos e se prepara para o jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, diante do Corinthians, no Maracanã, terça-feira (4), às 21h30. Já o Fortaleza com 7 pontos, ocupa a 14ª colocação e na próxima quarta-feira (5), visita o Athletico-PR também em partida de volta da Copa do Brasil.