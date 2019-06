Duelo Tricolor! Bahia e Grêmio se enfrentam em Pituaçu

Partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Pituaçu, em Salvador.

Bahia e Grêmio duelam neste sábado (1º), às 19h, no estádio de Pituaçu, em Salvador, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes vivem momentos opostos na competição, mas vêm de classificação na Copa do Brasil.

Para o Esquadrão, uma vitória no confronto de hoje pode trazer uma maior proximidade com as equipes que brigam pelo G-4. Neste momento, o Bahia ocupa a 8ª posição com 10 pontos, um a menos que o São Paulo, que abre a zona de classificação para a Libertadores. Na última rodada, o Tricolor de Aço ficou no empate sem gols com o Soberano.

Enquanto isso, o Grêmio quer apenas sair da zona do rebaixamento. O Imortal está na 18ª colocação e soma apenas 5 pontos na competição. O Tricolor de Gaúcho venceu, no último sábado (25), o Atlético-MG, em Porto Alegre, e busca mais um resultado positivo para melhorar sua situação na tabela.

Pés no chão

O Bahia vive o seu melhor momento na temporada. A classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil veio para confirmar a boa fase do Esquadrão. Apesar disso, o discurso de jogadores e comissão técnica destacam a importância de ir para a pausa da Copa América numa situação tranquila na classificação.

Para o confronto de hoje, o técnico Roger Machado poderá contar com o lateral-direito Ezequiel e com o meia Shaylon. Em contrapartida, Rogério, lesionado, não está à disposição. Assim, o Bahia deve ir a campo com a seguinte formação: Douglas; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore, Douglas Augusto e Elton (Eric Ramires); Artur, Élber e Gilberto. Foi o goleiro quem comentou sobre a partida desta noite em entrevista coletiva.

"O Grêmio é um time grande, isso a gente sabe, mas nos últimos anos e nessa temporada tem se mostrado sempre forte. É um grupo que sabe lidar com a sequência de jogos. Não é de hoje que o Grêmio tem muitas competições. O grupo deles com certeza foi planejado para esse momento de desfalques, como o Bahia também. Pela sequência de jogos e muitas competições, os clubes se planejam para isso. Então, a gente sabe que o Grêmio vem desfalcado de algumas peças, mas sabemos que aqueles que vão entrar".

Desfalcado, mas confiante

A presença do Grêmio na zona do rebaixamento não incomoda o técnico Renato Gaúcho. Quando fala sobre o atual momento do Imortal na competição, o comandante é taxativo ao afirmar que o tempo será o principal aliado para que sua equipe volte a figurar na parte de cima da tabela.

No entanto, os desfalques importantes para o jogo desta noite preocupam o treinador. Kannemann, Cortez, Alisson e Luan estão lesionados. Matheus Henrique e Everton integram ao elenco das seleções olímpica e principal, respectivamente. Assim, o Grêmio deve começar a partida com Paulo Victor; Léo Gomes, Pedro Geromel, Rodriguez e Juninho Capixaba; Michel, Rômulo e Thaciano (Montoya); Jean Pyerre, Pepê e Felipe Vizeu. Em boa fase, o meia Thaciano comentou sobre mais uma chance de começar entre os titulares.

"O importante é entrar, dá sequência, ajudar. Estou conseguindo. A sequência é com o Renato. Espero que venham mais oportunidades, e ele ta me dando. Procuro agarrar da melhor maneira possível".