No jogo 300 do Nilton Santos, Botafogo derrota o Vasco com gol de Diego Souza

Em jogo válido pela 7° rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Botafogo derrotou o Vasco neste domingo (02) por 1 a 0, gol de Diego Souza no segundo tempo. Com o resultado, o Fogão chegou aos 12 pontos e ocupa a 5° colocação até o momento, já o Cruz-Maltino, continua com apenas três pontos e na lanterna da competição. A partida marcou o 300° jogo do estádio Nilton Santos.

A partida não teve muitos lances claros de gols. No primeiro tempo, o Vasco teve as melhores chances, aos 24 minutos, Marrony subiu mais que todo o sistema defensivo do Botafogo e obrigou Gatito a fazer uma grande defesa. O outro grande lance do primeiro tempo também foi do Vasco, aos 40 minutos, Rossi fez boa jogada pelo lado direito do ataque e cruzou rasteiro, Tiago Reis quase na marca do pênalti finalizou na trave esquerda do Botafogo.

No segundo tempo, a partida continuou com pouca velocidade, somente aos 12 minutos que o Botafogo abriu o placar. Rodrigo Pimpão que tinha acabado de entrar, fez boa jogada pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Diego Souza, que dominou no peito e soltou uma bomba no canto direito de Sidão. No restante da partida, não houve lances de perigo, o time de Vanderlei Luxemburgo chegou ao ataque, mas não conseguiu concluir.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo (09), às 19h contra o CSA, no Rei Pelé, em Alagoas. Já o Vasco, encara o Internacional na próxima sexta-feira (07), às 20h30, em São Januário.

Nos 300 jogos do Botafogo no Nilton Santos, foram 168 vitórias, 74 empates, 58 derrotas, 546 gols marcados e 302 gols sofridos.