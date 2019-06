Com show de Marcelinho, Treze bate Sampaio Corrêa e conquista primeira vitória na Série C

Desencantou! O Treze venceu, na tarde deste domingo (2), o Sampaio Corrêa no estádio Amigão, em Campina Grande, e, finalmente, conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro Série C.

O grande destaque da partida foi a atuação do meio-campo Marcelinho Paraíba. O camisa 10 do Galo da Borborema marcou duas vezes para o time Alvinegro. O zagueiro Anderson Penna também deixou sua marca no placar.

Além de obter o primeiro resultado positivo na competição, o triunfo desta tarde tirou o Treze da zona do rebaixamento. O Galo chegou aos seis pontos e ocupa a 8ª posição na classificação. Na próxima rodada, o time paraibano enfrenta o Ferroviário, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Já o Sampaio Corrêa perdeu a invencibilidade na Série C e, com a vitória do Ferroviário sobre o ABC, também deixou escapar a liderança do Grupo A. A Bolívia Querida, agora, é vice-líder com 11 pontos e no próximo dia 10, às 20h, receberá o Náutico no estádio Castelão, em São Luís, pela sétima rodada.

Espetáculo Alvinegro

Não demorou para a torcida Alvinegra explodir de alegria. Aos 2 minutos, Marcelinho Paraíba cobrou falta com precisão, mandou a bola no ângulo de Andrey e abriu o placar para o Galo da Borborema.

Melhor em campo, a equipe da casa seguiu apresentando mais volume de jogo e criando chances para ampliar a vantagem. Júlio Pacato tentou num chute de fora da área, e Cesinha, em jogada individual, também finalizou, mas a arbitragem anulou o lance ao marcar falta do atacante do Treze.

No último lance da primeira etapa, o Galo ampliou o placar. Marcelinho Paraíba cobrou escanteio, Juninho desviou e Anderson Penna, na segunda trave, de carrinho, empurrou para as redes.

Consolidação da vitória

Assim como na primeira etapa, o Treze não precisou de muito tempo para marcar e ampliar ainda mais a vantagem sobre o Sampaio Corrêa. Após uma boa jogada de Júlio Pacato, a defesa da Bolívia Querida cortou com a mão. O árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Marcelinho Paraíba não perdoou e fez a festa da torcida Alvinegra.

Pouco tempo depois, novamente em bola parada, Silva obrigou Andrey a realizar uma grande defesa. No rebote, Eduardo teve a chance de marcar o quarto, mas o goleiro do Sampaio Corrêa se recuperou no lance e salvou o time maranhense.

A última chance da partida também pertenceu ao time da casa. Gil cruzou para Thiaguinho, que desviou, mas o zagueiro Douglas Assis tirou em cima da linha e evitou mais um gol do Galo da Borborema no jogo.