Athletico-PR vence Fluminense e se afasta da zona de rebaixamento

O Athletico recebeu o Fluminense na tarde deste domingo (2), às 16h, na Arena da Baixada, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Lucho González, Rony e Cirino marcaram os gols da vitória por 3 a 0 do Furacão, que leva a equipe à 10º posição, com 10 pontos. Enquanto o Fluminense se aproxima da zona de rebaixamento, em 15º lugar, com apenas seis pontos.

Primeiro tempo



O Athletico tentou impor seu ritmo desde o início, com a pressão alta, marcando na saída de bola, e acertando uma bola na trave com Marco Ruben aos três minutos. A escapada de Rony aos 10 minutos deu indícios de como seria a partida. Ele apareceu bem após dividida de Nikão com Airton e chutou com muito perigo.

Lucho apareceu bem entre os zagueiros e aproveitou lançamento de Rony, cabeceando pro fundo da rede. As coisas ficaram mais tranquilas para o Furacão após a expulsão de Airton, que entrou de forma imprudente em Bruno Guimarães. Com um a mais em campo, não demorou muito para o rubro-negro paranaense ampliar o placar.

Para coroar a ótima atuação, Rony se antecipou em cruzamento de Márcio Azevedo e mandou de cabeça para o gol, sem chances para Rodolfo. As equipes foram para o intervalo com o 2 a 0 favorável ao Athletico no placar.



Segundo tempo



Fernando Diniz tentou mudar a cara do time colocando Guilherme no lugar de Léo Artur. Com forte marcação do Athletico, o Fluminense não tinha como sair jogando e as únicas esticadas foram com Yony González.