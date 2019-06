Ponte Preta vence Cuiabá com autoridade e entra no G-4

Na terra do Pantanal, deu a Macaca. Com gols de Camilo, Alex Maranhão e Rafael Longuine, a Ponte Preta venceu o Cuiabá por 3 a 1, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Com a vitória deste sábado (1º), o clube paulista assume a quarta colocação, com 11 pontos, enquanto o clube mato-grossense fica em décimo, com oito.

A Ponte conseguiu uma boa vitória, mas saiu atrás no placar. Aos 18 minutos do primeiro tempo, Matheus Pato aproveitou a bola desviada no escanteio e abriu o placar para o Cuiabá. O clube paulista não deu tempo do adversário comemorar e empatou com Rafael Longuine, cinco minutos depois, após receber de Abner.

Os dois clubes voltaram para o segundo tempo empatados. A partir daí, o Alvinegro de Campinas não esperou tanto tempo e virou o jogo, nos quatro primeiros minutos, com Camilo.

O Cuiabá chegou a dominar a parte final em busca do empate, mas aos 35 minutos, Alex Maranhão decretou a vitória da Ponte Preta com uma bela cobrança de falta, indo no ângulo do goleiro Victor Sousa.

Na próxima rodada, o Dourado viaja para o Paraná, para enfrentar o Londrina na próxima sexta (7), às 19h15. Já a Macaca recebe o líder Botafogo-SP no Moisés Lucarelli no mesmo dia, às 21h30.