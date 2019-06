Mesmo diante de mais uma derrota, Luxemburgo elogia a equipe: "Evoluímos"

O Vasco visitou o Botafogo neste domingo (02), pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, e mesmo tendo criado boas chances, a equipe da Colina saiu mais uma vez derrotada e segue sem vencer na competição.

Mesmo assim o técnico Vanderlei Luxemburgo viu evolução na equipe Cruzmaltina: "Trabalhar com as vitórias é mais confortável. Só nós podemos sair dessa situação. Pegar o contexto do jogo, analisar com calma. Pelo que vi do jogo, o Vasco esteve bem postado, analisar comportamento defensivo e ofensivo. Não adianta achar que não aconteceu nada de bom. Aconteceram algumas coisas boas. Vi que evoluímos, tem consistência. Sempre tem questionamento. Quando não está ganhando, todo mundo tem solução. O melhor para o Vasco , hoje, é ter consistência no meio. Gosto do time que joga mais em cima do adversário. A equipe esteve equilibrada, depois do gol que abriu", disse Luxa.

Luxemburgo também falou da atual situação política do Vasco e da saída do atacante Maxi López: "Não sei por que eu tenho que falar sobre essa parte política. Está latente não está de hoje. Mas abastece. Tenho que separar os jogadores. Já conversei com presidente: ninguém gosta de trabalhar sem receber. Eles têm que entender o que tem que ser feito para ser cobrado. Fizemos planejamento com o Maci, tudo profissionalmente. Por onde ele foi? Justiça. Sem me meter na parte política. Tem que buscar recursos para que os salários sejam pagos em dia. Tem maneiras de buscar recursos. Quem faz, quem não faz... só sei que isso incomoda e traz instabilidade. Tem alguém atrás dele. Mas o presidente conversa comigo sempre e está em busca. Ele está tentando resolver. Para ficar tranquilo para nós trabalharmos".

Buscando pontuar urgentemente no campeonato, o Vasco da Gama receberá o Internacional na próxima sexta-feira (07), às 20h30.