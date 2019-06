Evaristo Piza confessa insatisfação pela derrota, mas afirma: "Não há tempo para lamentar"

Contra o Confiança, na tarde de ontem (2), o Botafogo-PB sofreu a sua primeira derrota na Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o resultado negativo, o Alvinegro da Estrela Vermelha não saiu do G-4 do Grupo A, mas perdeu uma posição e, agora, ocupa a 3ª colocação na chave.

Depois da partida, o técnico Evaristo Piza elogiou a postura do time na etapa inicial. Entretanto, o comandante botafoguense deixou claro sua insatisfação por ter tomado três gols em lances de cruzamento para a grande área.

"A equipe fez um bom primeiro tempo e jogou melhor que o Confiança. Na segunda etapa, num lance de bola parada, o adversário fez o gol. Na sequência, a equipe perdeu o equilíbrio e a concentração; Neste momento, o Confiança achou o segundo gol, e a gente não conseguiu reverter o quadro. Perder nunca é bom, principalmente da maneira que foi. Temos que corrigir, não há tempo para lamentar. Temos que trabalhar na semana e reverter diante do Globo-RN em casa".

Ainda sobre o etapa final, Piza afirmou que sua intenção era deixar a equipe mais ofensiva. Segundo o técnico, após o primeiro o gol, o Botafogo-PB não perdeu o foco, mas teve um momento de desestabilidade, acarretando na ampliação da vantagem do time da casa.

"Coloquei o Kelvin para conseguir mais volume ofensivo, mas, num descuido, numa bola parada, tomamos o primeiro gol. Não foi perda de foco, acho que foi desequilíbrio. Estávamos melhor na partida e levamos o gol. Tentamos reorganizar, mas, na sequência, tomamos outro gol de cabeça e não tivemos forças para reagir".

O elenco Alvinegro se reapresenta nesta terça-feira, às 15h, no CT da Maravilha do Contorno. O próximo desafio do Botafogo-PB será domingo (9), às 17h, no estádio Almeidão, em João Pessoa, contra o Globo-RN.