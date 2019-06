Rivaldinho nega participação de Rivaldo em sua carreira: "Meu pai nunca ligou a ninguém"

Rivaldinho, filho do ídolo brasileiro Rivaldo, tem boa parte de sua fama graças a boa carreira futebolística de seu pai, isso não se nega, porém o jovem nega que essa fama ajuda em sua carreira também como jogador de futebol. Com 24 anos, joga no FC Viitorul, da Romênia, por empréstimo, já que pertence ao Levski Sofia, da Bulgária.

Em entrevista ao site Transfermarkt, o atacante brasileiro contou que seu pai não tem nenhuma afinidade com o técnico do Viitorul, Gheorghe Hagi — o que alguns veículos da mídia local especulou.

"Estou orgulhoso da minha carreira porque o meu pai nunca ligou a ninguém. Muitas pessoas pensam que o meu pai é amigo do Hagi (treinador do do time romeno), mas eles nunca tiveram contato um com o outro. Falaram pela primeira vez há duas semanas. Não tinham nenhuma relação. O meu pai nunca pegou no telefone para ligar a alguém para ajudar o seu filho. Nada disso."

Rivaldinho também disse que tudo o que vem acontecendo em sua carreira deve-se ao seu próprio esforço, sem interferências de seu pai.

"Tudo o que estou a fazer, vem de mim próprio. Claro que o meu pai me ajudou de outras formas: como me comportar, como ser uma boa pessoa, como treinar — coisas que todos os pais fazem com os seus filhos. Se eu soubesse que ele tinha ligado a alguém por causa de mim, não voltaria a falar com ele, não gosto dessas coisas. E o meu pai sabe disso. Ele sabe que eu quero alcançar os meus objetivos por mim próprio, não com a sua ajuda."

Em toda a carreira, Rivaldinho tem 86 jogos oficiais. Neles, foram 17 gols e apenas uma assistência. O atleta de 24 anos foi revelado pelo Mogi Mirim e também teve passagem pela base do Corinthians. Além desses clubes, ele já jogou no Internacional B, Paysandu, Boavista-POR, XV de Piracicaba, Dínamo de Bucareste e Levski Sofia-BUL.