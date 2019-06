Gabigol e Bruno Henrique dominam artilharia do Flamengo e do Brasileirão

Dupla de ataque contratada do Santos, Gabriel Barbosa, o Gabigol, e Bruno Henrique vão dando o retorno esperado nos primeiros meses de Flamengo. Na temporada, ambos têm 13 gols e lideram, com folga, a artilharia da equipe rubro-negra. No Campeonato Brasileiro, os dois também dividem a artilharia de forma isolada, com quatro gols cada.

Contratado para ser o dono da camisa 9, Gabigol veio de uma temporada excelente no Peixe da Vila. Artilheiro da Copa do Brasil e do Brasileirão em 2018 (feito inédito na história), o atacante chegou por empréstimo ao Rubro-Negro, e logo caiu nas graças da torcida.

Em 2019, Gabriel só não marcou, ainda, na Copa do Brasil. Além da atual co-liderança na artilharia do principal torneio nacional, o centroavante marcou sete gols, e ajudou no título do Campeonato Carioca, sendo o vice-artilheiro do torneio.

Após longa novela, Bruno Henrique chegou ao Flamengo vindo de uma temporada abaixo no Santos, prejudicada por uma lesão no olho. Desde a estreia, quando marcou os dois gols da virada sobre o Botafogo no estadual, o camisa 27 se credenciou como um dos principais jogadores do futebol brasileiro na temporada.

Além dos quatro gols no Brasileiro, o ponta foi o artilheiro do Campeonato Carioca, com oito gols, e também é o líder de assistências do Rubro-Negro em 2019, com nove. No total, participou diretamente de 22 gols em 24 partidas.

Números da dupla Gabigol e Bruno Henrique em 2019:

- Campeonato Carioca:

Gabriel - 7 gols e 2 assistências

Bruno Henrique - 8 gols e 4 assistências

- Libertadores:

Gabriel - 2 gols e 0 assistência

Bruno Henrique - 1 gol e 4 assistências

- Copa do Brasil:

Gabriel - 0 gol e 0 assistência

Bruno Henrique - 0 gol e 1 assistência

- Campeonato Brasileiro:

Gabriel - 4 gols e 0 assistência

Bruno Henrique - 4 gols e 0 assistência