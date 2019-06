Com infecção urinária, Jhonathan é internado para tratamento

O Botafogo informou em nota oficial que o lateral-esquerdo Jhonathan, de 21 anos, está internado na clínica São Vicente da Gávea para o tratamento de uma infecção urinária. Cortado do clássico contra o Vasco, no último final de semana, o atleta sentiu incômodo antes da partida. Apesar de estar em observação, os médicos do clube afirmam a boa reação do jovem.

Divulgado pelo clube na noite desta segunda-feira (03), o defensor permanece internado e não tem data prevista para voltar aos treinamentos. Diagnosticado com pielonefrite bilateral (infecção urinária), Jhonathan segue acompanhado pelos doutores Christiano Cinelli e André Quintanilha.

Substituindo o titular da posição, Gilson foi o atleta que atuou na lateral esquerda diante do Vasco. Caso Jhonathan não recupere sua condição física até domingo antes do jogo contra o CSA, Eduardo Barroca deve contar novamente com Lucas Barros como possível suplente.

Confira a nota do Botafogo completa:

"O Botafogo informa que o atleta Jonathan se queixou de dor abdominal na concentração para a partida contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, sendo prontamente atendido e encaminhado para a Clínica São Vicente da Gávea. Diagnosticado com pielonefrite bilateral (infecção urinária), necessitou de internação para a realização de antibiótico terapia venosa. No momento o atleta passa bem e responde satisfatoriamente aos medicamentos, sendo necessário permanecer internado para a resolução completa do caso. Jonathan vem sendo acompanhado de perto pelo Dr. Christiano Cinelli, médico do Botafogo, e também pelo Dr. André Quintanilha.



Agradecemos à Clínica São Vicente da Gávea e seus profissionais pela excelência no atendimento ao atleta alvinegro, assim como em outras ocorrências".