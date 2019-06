Após marcar no clássico, Diego Souza espera fazer mais gols pelo Botafogo: "Tenho obrigação"

O céu vai clareando para Diego Souza no Botafogo. O atacante decidiu na vitória sobre o Vasco, no último domingo (2), chegando ao terceiro gol em 13 jogos com a camisa 7 do Glorioso. O jogador vem adquirindo confiança e acredita que os gols são obrigação na equipe.

"Claro que fazer gols é importante para justificar sua posição, sou camisa 9 hoje e tenho obrigação de fazer gols. Isso gera tranquilidade para o nosso torcedor. Tinha uma cobrança de gols. Fiz dois gols em sequência e espero poder fazer mais ou ajudar a fazer gols", disse Diego, em entrevista coletiva.

O gol contra o Vasco trouxe um recorde para Diego Souza. O centroavante agora está no top 3 dos maiores goleadores do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, com 101 gols (cinco a menos que o segundo maior, Paulo Baier).

"Claro que quero buscar o Paulo Baier, porque eu buscando o Paulo vou estar fazendo meu trabalho bem feito. Não sei quantos gols tenho na carreira", falou.

O próximo jogo, contra o CSA, será mais uma prova para o Glorioso, que ainda não venceu fora do estado do Rio de Janeiro no Brasileirão. Já são três derrotas em três jogos.

"Os times são muito fortes em casa, nós sabemos dessa dificuldade que temos fora de casa, e o CSA tem uma torcida que vai incentivar e empurrar. Temos que ter tranquilidade e saber o que temos de fazer. Fazer o nosso jogo, porque só assim.", concluiu.

Para o duelo contra a equipe alagoana, o Botafogo viaja para Maceió. O jogo está marcado para o próximo domingo (9), às 19h (de Brasília), e será válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.