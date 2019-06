 Com Maracanã lotado, Flamengo e Corinthians decidem quem avança na Copa do Brasil

Nesta terça-feira (04), Flamengo e Corinthians fazem no Maracanã o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, a bola rola às 21h30 e a vantagem é rubro-negra, já que os cariocas venceram o primeiro jogo na Arena Corinthians.

O primeiro jogo ficou marcado por um Flamengo melhor em boa parte do jogo, mesmo jogando fora de casa. O Corinthians até melhorou com as alterações feiras durante a segunda etapa, mas a lei do ex prevaleceu e Willian Arão marcou de cabeça o gol que deu o Flamengo a vantagem para o jogo de logo mais.

Mesmo com a conturbada saída de Abel Braga, o Flamengo venceu no último final de semana o Fortaleza, pelo Brasileirão e ocupa a 4ª colocação da competição. Já a equipe de Fábio Carille teve o confronto contra o Goiás adiado, e está na 9ª colocação, com um jogo a menos.

Desfalcado, Flamengo busca confirmar a classificação diante da torcida

Com as seleções convocadas para a Copa América, o time da Gávea terá algumas importantes baixas. Servindo o Uruguai, Arrascaeta está fora do confronto de logo mais. Cuéllar convocado para a Colômbia, também é desfalque no time de Marcelo Salles. Além deles, Trauco também está com os peruanos e não estará como opção no banco de reservas.

Com isso a equipe que venceu o Fortaleza no sábado (01), vai à campo com alterações. Piris da Motta entra no lugar de Cuéllar, Renê retoma o posto de titular, já que foi poupado no Brasileirão justamente para o duelo de hoje, e o também poupado Bruno Henrique, retorna no lugar do uruguaio Arrascaeta. O camisa 27 se recuperou das dores no tornozelo que o tiraram do confronto de sábado.

Sendo assim, a provável escalação de Marcelo Salles tem: Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Piris da Motta, Willian Arão, Everton Ribeiro, Diego, Bruno Henrique e Gabigol.

Corinthians vai ao Rio embalado após sequência de vitórias

Os paulistas vivem o seu melhor momento na temporada: são quatro vitórias consecutivas, e em todas elas a defesa do Timão não foi vazada. Mesmo assim o torcedor não possui apenas motivos para comemorar, desde a última quinta-feira, contra o Deportivo Lara, o lateral-direito Fagner sente dores na coxa esquerda e sequer viajou para enfrentar o Flamengo hoje.

Mesmo com treinos fechados, Fábio Carille deve manter a base da equipe corintiana, e a tendência é que Michel Macedo ocupe a vaga do lesionado Fagner. Recuperado de lesão, Ramiro está à disposição e disputa vaga no meio de campo com Jadson.

A provável escalação do Corinthians tem: Cássio, Michel Macedo, Manoel, Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Júnior Urso, Ramiro (Jadson), Sornoza, Clayson e Vagner Love.