Quem deve substituir Rodrygo?

Jorge Sampaoli deverá utilizar o período de Copa América para definir quem ocupará a vaga de Rodrygo no ataque do Peixe. Já negociado com o Real Madrid, o atleta de 18 anos deve se despedir do clube na próxima quinta-feira (12), no clássico contra o Corinthians, na Vila Belmiro.

Largando na frente, Eduardo Sasha, que era nome esquecido dentro do grupo até o início do ano, é quem vive melhor momento e tem sido importante no brasileirão. Marinho, recém-contratado, deve brigar pela titularidade, visto que, Derlis González, foi convocado pela seleção paraguaia e é o dono da posição no outro lado do campo.

Felipe Jonatan correspondeu bem jogando ofensivamente e também se torna opção. Além dessas opções, os jovens Kaio Jorge, Felippe Cardoso e Yuri Alberto que completam o elenco. Em má fase, Copete que já foi titular, não agrada e perde espaço na preferência, mas ainda é uma peça que pode ser útil.