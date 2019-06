Com Adryelson na Seleção sub-23, Cleberson assume a vaga e se diz preparado

O zagueiro Cleberson foi contrato pelo Sport em janeiro, mas o começo no clube pernambucano não foi tão bom. Durante um treinamento, o jogador sofreu uma pancada no joelho e após exames médicos, foi constatado que um pino do seu joelho saiu do lugar e o atleta teve que passar por cirurgia.

Nesse período, a dupla leonina entre Rafael Thyere e Adryelson assumiram a titularidade absoluta, até que o zagueiro Adryelson foi convocado para a Seleção Brasileira sub-23 para a disputa do Torneio de Toulon, na França, entre os dias 1 a 15 de junho e Cleberson assumiu a titularidade contra o Operário-PR e será titular nos próximos dois jogos contra Vitória e CRB até a parada para a Copa América.

Em coletiva, o defensor rubro-negro comentou como é o peso de substituir Adryelson nesse período: ''Eu fico feliz pelo momento do Adryelson, tanto Adryelson, como o Thyere. Quando eu cheguei no clube, eu não assinei que eu tinha que ser titular, o que vale mais é o grupo, o grupo tá bem, eu fico feliz com ele, sei que ele estava em um momento bom, tanto que ele foi convocado, mas estou preparado também, apesar de tá sem um pouco de ritmo, trabalho forte no dia-a-adia para não sentir a perda dele'', disse.

O Leão pernambucano entra em campo no próximo sábado (8), às 20h30, contra o Vitória, na Ilha do Retiro. Em caso de triunfo e com combinação de outros resultados, o Sport poderá entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro novamente.