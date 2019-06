Após empate na ida, Athletico-PR e Fortaleza decidem vaga na Arena da Baixada

Athletico-PR e Fortaleza vão girar a chave, deixar de lado o Campeonato Brasileiro, e focar suas energias na Copa do Brasil. O segundo confronto acontece nessa quarta-feira (5), na Arena da Baixada. Na primeira partida, na Arena Castelão, as equipes ficaram no empate sem gols.

Furacão com reforços

No último treino, na última terça, os mandantes ganharam o reforço do lateral direito Jonathan e o zagueiro Paulo André voltaram aos treinos regulares e podem surgir como opção no banco de reservas. Os dois atletas já tinham ficado de fora do jogo contra o Fluminense, no último domingo.

Porém, o desfalque no elenco é no outro lado do campo. Renan Lodi, lateral esquerdo titular foi convocado pela seleção olímpica para disputar o Torneio de Toulon. O Furacão foi ao STJD tentar a liberação do jogador, mas o presidente da CBF, Rogério Caboclo afirmou que ninguém será liberado.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATHLETICO: Santos; Madson (Jonathan), Lucas Halter (Paulo André), Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Lucho González, Nikão; Rony e Marco Ruben.

Leão esperançoso

Representando o nordeste na competição, ao lado do Bahia, o Fortaleza encerrou sua preparação esboçando um clima de determinação em busca da classificação. O volante Felipe Araruna concedeu entrevista após o treino e destacou que o Leão possuí potencial para avançar de fase.

""Nós sabemos que se trata de um jogo muito difícil. Além de ser uma grande equipe do outro lado, trata-se de uma oitavas de final da Copa do Brasil, que significa muito para ambos os lados. Nós sabemos que temos potencial para ganhar esse jogo. Esperamos fazer uma grande partida amanhã para sair com o resultado positivo", disse.

O goleiro do Tricolor Marcelo Boeck também foi entrevista e destacou que, mesmo sem ser considerado favorito para erguer a taça, o Fortaleza quer surpreender e disputar o título.

"Nossa meta é chegar o mais distante possível na Copa do Brasil. Temos isso como objetivo, até porque nosso elenco tem qualidade e experiência suficiente para isso. Todos estão muito motivados para essas decisões", finalizou.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FORTALEZA: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Roger Carvalho, Carlinhos; Felipe, Araruna; Osvaldo, Marcinho, Romarinho e André Luís.