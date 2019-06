Santos e Atlético-MG se enfrentam em busca da vaga para as quartas da Copa do Brasil

Mais de duas semanas após empate em 0 a 0, no Estádio Independência, Santos e Atlético-MG fazem a partida de volta nesta quinta-feira (6), no Pacaembu. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2019, às 20h (de Brasília).

O jogo marca o confronto de número 100 entre as equipes em toda a história. A maior curiosidade se deve ao fato de cada time ter 37 vitórias no duelo, além de 25 empates entre as equipes. Ambos os clubes têm apenas um título da competição em sua estante.

O Galo viaja para São Paulo na busca de quebrar um tabu para o time mineiro, a equipe mineira jamais bateu o time do litoral paulista jogando na capital. Do outro lado, outro tabu referente a São Paulo: os santistas vão tentar evitar a terceira eliminação no Pacaembu neste ano. Em qualquer caso de empate, o jogo será decidido nos pênaltis.

No que se refere às quatro linhas, Jorge Sampaoli não terá Derlis González e Cueva para encarar o Atlético, ambos estão na delegação de suas seleções, para a disputa da Copa América. Em contrapartida, Soteldo, Sánchez, Felipe Aguiar e o goleiro Éverson devem iniciar a partida no time titular.

Com isso, o Santos deve entrar em campo com: Everson; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Jean Lucas e Carlos Sánchez (Jean Mota); Uribe (Eduardo Sasha) e Soteldo (Marinho).​

Do lado do clube alvinegro mineiro, Rodrigo Santana terá os retornos de Ricardo Oliveira e Zé Welison para tentar avançar de fase na Copa do Brasil. Contudo, o retorno do "Pastor" aos 11 iniciais ainda é uma incógnita, tendo em vista as os problemas extracampo recentes de do camisa 9.

Os 11 que devem figurar em campo contra os santistas devem ser: ​Victor; Patric, Leonardo Silva, Igor Rabello e Fábio Santos; José Welison, Elias e Luan; Geuvânio, Ricardo Oliveira (Alerrandro) e Chará.

A arbitragem da partida será toda carioca. O árbitro principal será Bruno Arleu de Araujo (AB/RJ), auxiliado por Luiz Claudio Regazone (AB/RJ), Michael Correia AB/RJ) e Pathrice Wallace Corrêa Maia (AB/RJ). Rodrigo Nunes de Sá (CD/RJ) comandará o árbitro de vídeo para a partida.