Athletico-PR derrota Fortaleza com gol no final e se classifica às quartas da Copa do Brasil

Em duelo válido pela partida de volta das oitavas de finais da Copa do Brasil, o Athletico Paranaense venceu o Fortaleza nesta quarta-feira (05) por 1 a 0, gol de Marco Ruben no final do segundo tempo. Com o resultado, o rubro-negro se classificou para a próxima fase da competição.

Após empate sem gols no Castelão, o Athletico-PR precisava vencer a partida para garantir a classificação e foi o que aconteceu. O primeiro grande lance de perigo aconteceu aos sete minutos, Carlinhos cruzou para a área e Marlon dividiu com Márcio Azevedo dentro da pequena área. O Athletico-PR chegou com muito perigo aos 35 minutos, onde Bruno Guimarães cruzou para a área e Nikão subiu mais que todo mundo para cabecear para fora.

O grande lance da primeira etapa saiu dos pés do zagueiro Léo Pereira. Aos 44 minutos, o defensor do time comandado por Tiago Nunes recebeu e arriscou de muito longe, a bola explodiu na trave direita de Felipe Alves.

Com um a mais desde os 36 minutos, a pressão do time paranaense aumentou ainda mais. Aos 37 minutos da segunda etapa, Bruno Nazário recebeu dentro da área, dominou e finalizou, Felipe Alves salvou o tricolor cearense. Aos 40, após cobrança de escanteio, Marcelo Cirino subiu no terceiro andar e obrigou Felipe Alves a fazer um milagre na Arena da Baixada.

Os donos da casa abriram o placar aos 42 minutos. Madson recebeu pela direita e cruzou para a área, Marco Ruben cabeceou forte, sem chances para o goleiro cearense. Nos acréscimos, o Fortaleza quase empatou a partida, Felipe levantou na área e Tinga cabeceou, Santos fez uma grande defesa.

O Athletico-PR se juntou ao Bahia, Palmeiras, Internacional, Grêmio, Flamengo e Cruzeiro na próxima fase da Copa do Brasil. O último time classificado sairá da partida entre Santos e Atlético-MG, partida que acontece amanhã, em São Paulo. O sorteio das quartas de finais será realizado na próxima segunda-feira (10), na sede da CBF.