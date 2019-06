Em situações opostas na tabela, Vasco e Internacional duelam no Rio

Em situações completamente opostas na tabela, Vasco e Internacional se enfrentam nesta sexta-feira (07), às 20h30, em São Januário, em partida válida pela 8° rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O time carioca é o lanterna da competição, já o Colorado briga pelo título.

Em busca da primeira vitória

O Vasco ainda não venceu no campeonato, ocupa a lanterna da competição com apenas três pontos e amarga sua pior campanha no Campeonato Brasileiro desde 2003, quando passou a ser disputado por pontos corridos. O técnico Vanderlei Luxemburgo contará com a volta do goleiro Fernando Miguel, que estaca machucado. Raul volta de suspensão e também vira opção.

Lucas Mineiro, que está suspenso, Valdívia, que é vinculado ao Inter, além de Breno, Leandro Castan e Ramon que estão machucados, são os desfalques do time Cruz-Maltino.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Werley, Ricardo Graça, Danilo Barcelos; Raul, Marcos Júnior, Andrey; Rossi, Tiago Reis, Marrony.

Em busca do topo

O Internacional ocupa a a 5° colocação do campeonato com 13 pontos, três pontos atrás do líder Palmeiras. Em caso de vitória gaúcha, o Inter sobe para a segunda colocação, já que é muito difícil tirar o saldo do time paulista. O time de Felipão tem saldo positivo de 12, o Inter de quatro.

O técnico Odair Hellmann não contará com Guerrero, que foi convocado pela Seleção Peruana para a disputa da Copa América e Rodrigo Moledo, que está machucado.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba, Zé Carlos, Emerson, Victor Cuesta, Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Nico López, D'Alessandro, Nonato; Rafael Sóbis