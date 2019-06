Cruzeiro vence Fluminense nos pênaltis e avança às quartas de final da Copa do Brasil

O Cruzeiro venceu o Fluminense, nos pênaltis, na noite dessa quarta-feira (05), no estádio Mineirão, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2019. No tempo normal, Thiago Neves marcou duas vezes para a raposa, e Paulo Henrique Ganso e João Pedro marcaram para o time das laranjeiras.

Os donos da casa começaram assustando aos cinco minutos. Na entrada da grande área, Robinho soltou uma bomba, mas o goleiro Agenor defendeu em dois tempos. Dois minutos depois, Dedé derrubou Brenner na área e o juiz consultou o VAR e marcou a penalidade máxima. Ganso cobrou e inaugurou o placar na Pampulha.

Aos 30', quase que Brenner aumentou para os cariocas. Caio Henrique arriscou o chute perto da área, porém a bola acertou o atacante Luciano. Na sobra, o camisa 30 mandou perto do gol do goleiro Fábio.

Na etapa complementar, aos seis minutos, boa chegada do Cruzeiro. Livre de marcação na área, após bom passe de Sassá, Thiago Neves arriscou com o pé ruim e a bola passou perto da meta de Agenor. Sete minutos depois, veio a virada azul celeste. Após cobrança de escanteio, Ariel Cabral apenas escorou a bola para TN10 livre de marcação empatar a partida.

Aos 18', mais um pênalti no Mineirão. Dessa vez, Pedro Rocha passou por Gilberto e caiu na área. O juiz apitou a penalidade, mas Sassá, com paradinha, perdeu a oportunidade. Faltando 15 minutos para o fim do jogo, a terceira penalidade foi marcada. Na oportunidade, Thiago Neves foi para a cobrança e virou o jogo para a raposa.

Quando tudo parecia estar resolvido, o jovem atacante João Pedro marcou um golaço de bicicleta aos 51', levando o jogo para as cobranças de pênaltis. Nas batidas, Pedro Rocha, Sassá e Thiago Neves converteram para a raposa, enquanto apenas Caio Henrique fez para o Fluminense.

O Cruzeiro agora volta a campo no sábado (08), às 19h, contra o Corinthians, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Fluminense joga no domingo, no Maracanã, no clássico contra o Flamengo. A equipe celeste conhecerá seu próximo adversário na Copa do Brasil na próxima segunda-feira, em sorteio da CBF.