Guia VAVEL da Copa do Mundo Feminina: Grupo B

A Copa do Mundo Feminina começa nesta sexta-feira () e será disputada na França. A competição contará com 24 países, divididos em seis grupos, cada um com quatro seleções. O Grupo B contará com África do Sul, Alemanha, China e Espanha.

COMO CHEGAM

Africa do Sul

Foto: Divulgação/FIFA

A seleção sul-africana é conhecida como Banyana Banyana (as meninas, na tradução), em contraste com os Bafana Bafana (os meninos) da seleção masculina. Uma de suas características é a ofensividade. E apesar de estarem em um grupo muito competitivo, as africana deve buscar fugir de um jogo apenas reativo, para fazer bonito na sua primeira Copa do Mundo.

Alemanha

Foto: Divulgação/FIFA

A equipe alemã está uma fase de transição, já que algumas das principais atletas envelheceram e outras promessas despontaram. Apesar de ser a atual campeã olímpica, a seleção foi eliminada nas quartas de final da Eurocopa de 2017.

China

Foto: Divulgação/FIFA

A China vem como uma das cinco seleções representantes da Ásia. As chinesas tiveram uma geração muito boa na década de 90, quando conseguiram ser vice-campeãs, tanto de uma Copa do Mundo, em 1999, quanto de uma Olimpíada, em 1996.

Espanha

Foto: Divulgação/FIFA

Com um time recheado de jogadoras do Barcelona e do Atlético de Madrid – ambas equipes que disputaram o título espanhol até o final do Nacional – a seleção espanhola deve ser liderada por Jenni Hermoso, artilheira de seu time, com 24 gols na temporada.

HISTÓRICO DAS SELEÇÕES NA COMPETIÇÃO

A Seleção sul-africana é a única estreante no Mundial. No entanto, já disputou duas olimpíadas, em 2012 e 2016, mas não passou da fase de grupos em nenhuma das edições.

Na última edição da Copa do Mundo, as alemãs chegaram à semifinal e foram derrotadas pelas estadunidenses. Os títulos que o país tem em sua galeria foram conquistados nos mundiais de 2003 e 2007.

Em 2015, a China foi eliminada nas quartas de final da Copa do Mundo pelos Estados Unidos. As americanas também foram as responsáveis por evitar o título chinês na final do mundial em 1999.

No ano de 2015, no Canadá, as espanholas conseguiram chegar à Copa pela primeira vez na história e mantiveram o ritmo com a classificação para o Mundial de 2019.

ANÁLISE DO GRUPO

A seleção alemã é a favorita e vai em busca do tricampeonato. Apesar de não viver um bom momento, deve dar trabalho no mundial. A Espanha chega sólida na competição, depois de um crescimento nos últimos anos e pode surpreender.

Já as seleções de África do Sul e China não devem ir longe. Mesmo com a participação nas Olimpíadas, é considerada a seleção mais fraca do grupo. Já a base da seleção chinesa é promissora, mas na principal não tem tido boas atuações.

DESTAQUES DOS TIMES

O destaque do time sul-africano é a zagueira Janine van Wyk, capitã e atleta com mais jogos pela África do Sul (159).

O principal destaque do time da Alemanha é a meio-campista Dzsenifer Marozsán, que atualmente é uma das mais técnicas e criativas jogadoras do mundo da posição.

Uma boa campanha da China passa muito por boas atuações da meia-atacante Wang Shuang, a jogadora do PSG de 24 anos é a única da seleção chinesa que atua fora de seu país.

O destaque da Espanha é Irene Paredes, zagueira do time, que não só defende bem mas também chama atenção porque faz muitos gols.