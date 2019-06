Atacante do Luverdense, Lucas Braga é anunciado pelo Santos

O Santos acertou a contratação do atacante Lucas Braga, ex-Luverdense. O jogador, de 22 anos, já havia assinado um pré-contrato com o clube paulista no ano passado, quando ainda estava no clube matogrossense.

Lucas Braga já realizou exames médicos no clube. Inclusive, já treina no CT Rei Pelé e fará uma transição para a equipe profissional, com o comando de Jorge Sampaoli. O ideal é que ele participe do Brasileirão de Aspirantes.

O jogador foi revelado pelo J. Malucelli e esteve emprestado ao Vila Nova, de Goiás. No ano passado, foram 30 jogos, com três gols. Já esse ano, foram oito jogos e nenhum gol marcado.