Fernando Miguel enxerga defesa do Vasco mais segura: ''Precisamos ter mais atenção''

Após desfalcar a equipe por mais de um mês, por conta de uma lesão na panturrilha, o camisa 1 poderá ser utilizado no duelo contra o Internacional, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ausente desde o dia 24 de abril, quando se lesionou contra o Santos, pela Copa do Brasil, Fernando Miguel viu a titularidade ser dividida por Alexander e Sidão, mas em entrevista na última quarta-feira (05), o goleiro afirmou estar recuperado: "Estou à disposição. Participei do coletivo de maneira integral, sem limitação. Depende da avaliação da comissão técnica. Eles que decidem e fazem as análises para ver quem está na melhor condição", disse o goleiro.

Mesmo não tendo vencido com Luxemburgo no comando, Fernando Miguel enxerga um Vasco mais seguro defensivamente após a chegada do treinador: "Nossa equipe está um pouco mais segura defensivamente. Vanderlei começou a construir a equipe de trás para frente. Precisamos ter mais atenção nos últimos minutos. Essa solidez tem aparecido e precisa ficar evidente com vitórias", comentou.

Mesmo com apenas sete jogos, o sinal de alerta contra o rebaixamento já está ligado em São Januário, até porque o Vasco ainda não venceu e ocupa a lanterna da competição. Diante disso, o goleiro foi bem sincero, mas colocou o foco no que para ele é o mais importante no momento: a próxima partida.

"Se a gente demonstrar evolução, não vamos brigar em dezembro. Se continuar a oscilação, a tendência é que brigue. Vamos procurar melhorar a cada dia e vencer o próximo jogo, que é o mais importante", frisou.