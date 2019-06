Palmeiras e Athletico-PR se enfrentam pelo Brasileiro com desfalques

Jogo válido pela 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2019, sendo disputado no Allianz Parque

Pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebe no Allianz Parque o Athletico Paranaense. O jogo que ocorre no próximo sábado (8) pode marcar mais um jogo do alviverde sem derrota no Campeonato Brasileiro. Mas o Athletico está disposto a quebrar essa sequência do alviverde.

A arbitragem da partida será feita por Rodrigo D’Alonso Ferreira, auxiliado por Helton Nunes e Thiaggo Americano Labes. O trio de arbitragem é todo da CBF e de Santa Catarina. Para a patida estão vendidos cerca de 30.000 ingressos antecipadamente. O jogo promete casa cheia.

O Palmeiras atualmente é o líder da competição, com 16 pontos, mesmo tendo um jogo a menos, por conta da situação onde o jogo com o Botafogo não foi computado por conta de uma situação com o VAR. Já o Athletico está na décima posição, com 10 pontos ganhos.

Luan não se recupera a tempo

O Palmeiras tenta manter agora uma sequência de jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Com 30 jogos de invencibilidade, o alviverde terá praticamente toda a sua força para a partida contra o Athletico. Luan e Willian Bigode estão fora, se recuperando de lesão. Gustavo Gómez está com a seleção paraguaia e também desfalca o time.

Dudu, em coletiva concedida na última sexta (7), comentou sobre a necessidade de foco na partida: “A gente sabe muito bem disso (a necessidade de manter o foco). Tivemos a semana toda para trabalhar e estamos preparados para fazer um grande jogo amanhã”.

A provável escalação do alviverde é: Weverton, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique, Dudu, Scarpa e Zé Rafael; Deyverson.

Athletico com desfalques

O Athletico Paranaense também sofre com desfalques para a partida contra o Palmeiras. Léo Pereira, Lucho González e Marco Ruben são desfalques por problemas físicos. Já Renan Lodi foi convocado e não liberado pela seleção olímpica, então não poderá atuar. A boa notícia para os torcedores do Furacão é que Paulo André e Jonathan podem voltar a atuar pela equipe, após tempo fora por lesão.

Bruno Guimarães, meio campista destaque do clube, comentou a chance de jogar contra o líder do campeonato: “Um jogo como esse, contra o líder do campeonato, é uma grande vitrine. Sabemos que precisamos buscar essa vitória fora de casa. Vamos empolgados para esse jogo, sem peso, jogar tranquilos, e buscar a vitória lá”.

A provável escalação do Athletico é: Santos, Madson, Lucas Halter, Paulo André e Márcio Azevedo; Wellington, Léo Cittadini e Bruno Guimarães; Nikão, Rony e Thonny Anderson.