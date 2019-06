Atlético-MG vence Santos no jogo de volta e está nas quartas da Copa do Brasil

Um jogo memorável no Pacaembu. O Atlético-MG ganhou do Santos por 2x1, de virada, e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. Agora, o clube mineiro aguarda o sorteio para conhecer seu adversário na competição. A definição será na segunda-feira, às 15h, na sede da CBF no Rio de Janeiro.

O time de Jorge Sampaoli amargura a terceira eliminação no Pacaembu em 2019. Além do mata-mata nacional, o Peixe foi eliminado para o River Plate-URU, pela Copa Sul-Americana e para o Corinthians, pelo Campeonato Paulista. Insatisfeito com o distanciamento da Vila Belmiro, o treinador argentino no Santos já solicitou à diretoria para que jogue mais vezes na baixada.

CHARÁ DECIDIU

Quem foi ao Pacaembu, não irá esquecer do grande jogo. Tanto Santos, tanto Atlético-MG, criaram chances de perigo durante toda a partida. Foi o clube paulista que abriu o placar logo no começo, aos cinco minutos, quando Marinho cobrou escanteio para Gustavo Henrique aproveitar de cabeça.

No lado do Galo, a estrela de Chará brilhou. Enquanto o Peixe dominava a partida durante o primeiro tempo, Cazares lançou para o colombiano, que passou pelo goleiro Éverson, e empatou o jogo para o clube mineiro.

A dupla funcionou novamente na parte final da partida. Quando tudo encaminhava para os pênaltis, Cazares recebeu de Geuvânio, lançou para Chará em um contra-ataque fatal, virando a partida aos 39 minutos do segundo tempo.

As duas equipes voltam a se enfrentar, agora pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. A partida está marcada para o próximo domingo (9), às 19h.