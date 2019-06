Convocado para o lugar de Neymar, Willian será o camisa 10 na Copa América

O meia-atacante Willian foi convocado para a Seleção Brasileira por Tite e pela comissão técnica para substituir Neymar na Copa América, o jogador do Chelsea será o camisa 10 na competição. A confirmação aconteceu nesta sexta-feira (07), um dia após o corte do atacante do Paris Saint-Germain.

Neymar sofreu uma ruptura no ligamento do tornozelo direito ainda no primeiro tempo no amistoso contra o Catar, no Mané Garrincha, na última quarta-feira.

Willian já está a caminho do Brasil e se junta ao elenco na manhã do sábado (08), em Porto Alegre, onde a seleção jogará contra Honduras, no Beira-Rio, no domingo, às 16h. Amistoso que será o último antes da Copa América.

O jogador tem 70 convocados para a seleção, participou de 65 jogos e marcou oito gols com a Amarelinha. Na temporada 18/19, pelo Chelsea, Willian participou de 56 jogos, marcou oito gols e deu 14 assistências, além de conquistar a Europa League.