Londrina bate Cuiabá e mantém 100% de aproveitamento como mandante

Londrina e Cuiabá se enfrentaram nesta sexta-feira (07), no Estádio do Café, em jogo válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Londrina venceu por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Alisson Safira.

A primeira finalização do jogo foi com Higor Leite, do Londrina, aos quatro minutos. O meia chutou da intermediária e o goleiro Victor Souza fez a defesa. Aos sete, Rômulo tentou o lançamento para Safira, mas o atacante estava em posição de impedimento.

Aos 18, o Londrina atacou novamente com Rômulo, que finalizou do meio de campo. No entanto, a bola subiu demais e foi para fora. Aos 27, o Cuiabá teve a melhor chance, com Ednei. Após cobrança de escanteio, o zagueiro cabeceou e o goleiro Matheus Albino fez a defesa. Na sequência, o zagueiro tentou novamente o cabeceio e Matheus Berotto salvou.

O Cuiabá seguiu pressionando, e aos 31 foi a vez de Marino assustar. Escudero colocou a bola na área e o volante cabeceou para o gol. A bola passou muito perto. Aos 36’, o Londrina respondeu com Marcelinho. Após jogada pela direita, o atacante chutou para fora.

O gol do time da casa saiu no final do primeiro tempo, aos 46, com Alisson Safira. Com a ajuda de Alef, que errou o passe, o atacante, livre, finalizou de longe para abrir o placar para o Londrina.

No segundo tempo, a primeira chance foi aos 12, com Escudero, do Cuiabá. O meia cruzou na área, mas nem Caio Dantas nem Marino conseguiram concluir a jogada. Aso 20, o Londrina teve a chance de ampliar com Arthur Caculé. O meia recebeu o passe na área e chutou. O goleiro Victor Souza fez a defesa.

No lance seguinte, foi a vez do Cuiabá atacar. Felipe Marques chutou de fora da área e Matheus Albino fez a defesa. Aos 28, Marcelinho chutou para fora, após bom passe de Anderson Oliveira.

Ao final do segundo tempo, o time da casa teve um pênalti a seu favor. Arthur Caculé chutou e a bola bateu no braço de Alef, dentro da área. Anderson Oliveira cobrou e Victor Souza fez a defesa.

Com o resultado, o Londrina se manteve 100% em casa e no terceiro lugar da tabela, com 16 pontos, os mesmos de Bragantino, o líder, e Botafogo-SP. Já o Cuiabá se manteve na décima posição, com oito pontos conquistados.

O Londrina volta ao Estádio do Café na próxima segunda-feira (10), contra a Ponte Preta. A partida, válida pela oitava rodada da Série B, será às 20h. Na terça-feira (11), na Arena Pantanal, o Cuiabá enfrenta o Atlético-GO, às 20h30.