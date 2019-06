Buscando a reabilitação, Ceará recebe o Bahia no Castelão

Clássico nordestino! Ceará e Bahia e se enfrentam, neste sábado (8), às 19h30, na Arena Castelão, em Fortaleza. A partida é válida pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Vozão precisa da vitória para se recuperar da derrota para o Santos. Já o Esquadrão quer o resultado positivo visando terminar a rodada no G-4.

Jogando em casa pela segunda vez consecutiva, o Ceará quer reencontrar o caminho das vitórias para começar a figurar na parte de cima da classificação. Atualmente, o Vozão é o décimo primeiro colocado com nove pontos, e não vence diante de sua torcida desde o confronto contra o Grêmio.

Enquanto isso, o Esquadrão está focado no G-4. O time comandado por Roger Machado quer passar a Copa América na zona de classificação para a Libertadores. Na última rodada, o Bahia venceu o Tricolor Gaúcho, em Pituaçu, e visa mais um resultado positivo para manter a boa fase na competição.

Ceará e Bahia decidiram a Copa do Nordeste em 2015, quando o Alvinegro conquistou o torneio regional em cima do rival Tricolor. No último confronto entre as duas equipes na capital cearense, o Esquadrão, com gols de Lucas Fonseca e Gilberto, levou a melhor sobre o Vovô.

Reencontro casual

A partida desta noite marca o reencontro do técnico Enderson Moreira com o seu ex-clube. Entretanto, é a vitória que o treinador do Vozão quer rever neste sábado. A derrota para o Santos, na última rodada, caracterizou a campanha do Ceará como inconstante no ponto de vista dos resultados.

Para enfrentar o Bahia, Enderson ainda não sabe se poderá contar com o lateral-esquerdo João Lucas, que sentiu um incômodo muscular e será reavaliado antes da partida. Assim, o Ceará deve ir a campo com a seguinte formação: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e Thiago Carleto; Fabinho, Ricardinho e Fernando Sobral; Thiago Galhardo, Leandro Carvalho e Bergson.

Artilheiro fora de combate

Assim como Enderson Moreira, Roger Machado só terá um desfalque para o jogo de hoje. Trata-se do atacante Gilberto, artilheiro do Bahia nesta temporada. O jogador sentiu uma lesão muscular na coxa e não seguiu viagem com a delegação para Fortaleza. Fernandão, autor do gol da vitória contra o Grêmio, será titular.

Com apenas um desfalque, o Esquadrão deve começar a partida desta noite com Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore, Douglas Augusto e Elton; Élber, Artur e Fernandão.