Coritiba recebe Paraná com promessa de casa cheia

O Coritiba recebe a equipe do Paraná na tarde deste sábado (8), às 18h, no Couto Pereira, em jogo válido pela sétima roda da Série B de 2019. O clássico Paratiba promete ter público grande, já que até os ingressos dos visitantes - neste caso a torcida do Paraná - foram esgotados. As duas equipes brigam no meio da tabela, com o Coxa na 7ª colocação, tendo nove pontos conquistados, enquanto o Tricolor da Vila está em 14º, com sete pontos.

Coritiba mira vaga no G4

A vaga entre os quatro melhores da competição é possível em caso de vitória contra o Paraná e uma derrota ou empate do CRB, que joga em casa contra o lanterna América-MG. Para o zagueiro Alan Costa, a pressão aumenta conforme o G4 não chega, devido ao equilíbrio da competição.



" A pressão já está desde o ano passado. A pressão aumenta a cada dia que, por exemplo, a gente não esteja no G-4. Se a gente tem a possibilidade de entrar no G-4 na próxima rodada, é como se fosse o último jogo. Se pensar que "tem mais jogos" e que "falta um turno ainda", daqui a pouco não vai faltar mais nada e não vai subir", disse.



Para Alan, o clássico é de suma importância na temporada, já que uma vitória dá moral ao elenco.



"É uma importância muito grande. A gente está jogando em casa, com nossa torcida. Creio em 40 mil torcedores, e eles têm feito a diferença, como fizeram contra a Ponte, o Cuiabá e o Londrina. A obrigação é nossa sim, a obrigação é nossa de ganhar dentro de casa, de se impor dentro do jogo e sair daqui vitorioso", completou.



Quando ao time que deve entrar em campo, o técnico Umberto Louzer estuda fazer algumas alterações. Juan Alano pode entrar na vaga de William Matheus, fazendo com que Patrick Brey volte a jogar pela lateral. Uma provável escalação é: Wilson; Diogo Mateus, Alan Costa, Romércio e Patrick Brey; João Vitor, Matheus Sales, Giovanni e Juan Alano (William Matheus); Rafinha e Rodrigão.

Paraná Clube com formação completamente diferente