Jorge Jesus desembarca no Rio e volta a elogiar o Flamengo: "Vim para um dos maiores do Brasil"

Na manhã desse sábado, o novo técnico do Flamengo, Jorge Jesus, desembarcou no Rio de Janeiro e foi recebido por dirigentes do clube, como o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, e por torcedores. No Brasil, o português assistirá as partidas contra Fluminense e CSA, antes de retornar a Portugal.

Após uma semana de férias no começo da parada para a Copa América, Jesus começará a treinar o Rubro-Negro. No aeroporto, o treinador voltou a elogiar o clube da Gávea, justificando a escolha e a motivação de treinar a equipe:

"Motivação passa essencialmente porque tenho consciência de que vim para um país que adora futebol, um dos maiores clubes do Brasil, se não o maior, que é o Flamengo. Durante minha infância ouvi falar muito do Flamengo. É isso que me atrai e por isso que tomei esta decisão".

Dona da maior média de público no futebol brasileiro em 2019, a torcida rubro-negra também foi elogiada pelo novo comandante, que foi além e destacou a postura que os torcedores cobram em Portugal e no Brasil:

"O Brasil tem 200 milhões de pessoas, Portugal tem 10 milhões, mas quando fui treinar o Benfica e o Sporting é o mesmo (que treinar o Flamengo), pois tem sempre 60, 70 mil no estádio. Nessa comparação, é igual. E as exigências são iguais: ganhar e ganhar".

Durante a tarde, Jorge Jesus conheceu o Ninho do Urubu, seu futuro local de trabalho. No CT, o Rubro-Negro encerrou a preparação para o clássico contra o Fluminense, amanhã (9) às 19h, no Maracanã. O Flamengo será novamente comandado pelo interino Marcelo Salles, que está 100% desde que assumiu a equipe após a saída de Abel Braga.