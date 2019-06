Dia de eleição: veja o que disseram os candidatos à presidência do Fluminense nas Laranjeiras

Ao longo deste sábado (8), as eleições presidenciais do Fluminense vão acontecendo na sede do clube, nas Laranjeiras. Na disputa, o candidato Mário Bittencourt, da chapa "Tantas vezes campeão", e Ricardo Tenório, que encabeça a chapa "Libertadores". Ambos já tiveram cargos no Tricolor e buscam ser eleitos para levar o time de volta aos bons tempos de títulos e conquistas importantes.

Os sócios continuam chegando a todo momento, entoando músicas do Fluminense e demonstrando seu apoio aos candidatos. No total, são 9.392 aptos a votar. Os associados que tem irregularidades na ficha e não tiveram seus nomes enviados ao TRE podem vir da mesma forma. Porém, precisarão regularizar a situação e votar através das células de papel. São 14 urnas disponibilizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.

A última parcial oficial divulgada foi às 12h20. De acordo com os números, 1.072 sócios votaram até agora através das urnas eletrônicas, enquanto 98 exerceram seu direito através do papel. A primeira boca de urna será externada às 16h (de Brasília). Fiscais do TRE e de ambas as chapas estão presentes no local.

Alguns nomes importantes da histórica futebolística do Fluminense como Marcão, Duílio e Ailton estão presentes nas Laranjeiras e manifestaram seu apoio ao advogado Mário Bittencourt. Roberto Horcades, ex-presidente do Tricolor, também veio ao clube e reiterou que está a favor do candidato e de Celso Barros, conhecido de longa data do ex-mandatário.

Recebendo os sócios desde o início do dia, os concorrentes falaram brevemente com a imprensa. Ricardo Tenório, o primeiro a conversar com os jornalistas, destacou a importância de todos virem votar e exercer seu direito democrático. De acordo com ele, a esperança é de um "final feliz".

"Muita tranquilidade dentro do processo democrático que tem que imperar aqui dentro das Laranjeiras, muita gente chegando ainda, muita gente focada nesse dia democrático e em fazer valer o seu voto. A gente está na esperança de um final feliz, de que vença o Fluminense. A gente tá aí nessa luta, qualificamos uma equipe, mostramos nossa chapa e estamos bem esperançosos da vitória".

Logo após, foi a vez de Mário Bittencourt. Como durante toda sua campanha, o candidato reafirmou a necessidade de colocar o Fluminense novamente no topo do futebol brasileiro e de trazer a torcida de volta aos estádios e ao clube.

"Muito bonito, muitas pessoas vindo votar com a camisa do clube, um maravilhoso ambiente, era o que a gente esperava. A gente fez uma candidatura com várias propostas, mas a nossa principal é a de trazer o torcedor de volta para perto do clube, desenvolvendo um programa de sócio futebol forte, montando um time de futebol forte, e para isso cuidado das finanças do clube, reorganizando o pagamento das dívidas para que a gente possa atrais os investidores, atrair a torcida, atrair o patrocinador master, para que o Fluminense volte para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído, que é o topo do futebol brasileiro".

Conforme informado pela assessoria do clube, o resultado final deve ser divulgado entre 1h e 1h30 após o término da votação, programado para às 18h (de Brasília).