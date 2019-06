Guia VAVEL Copa do Mundo Feminina: Grupo E

O ponta pé inicial já foi dado! A Copa do Mundo de Futebol Feminino iniciou na sexta-feira (7) na França. Em sua oitava edição, 24 seleções, divididas em seis grupos, disputam o título. No grupo E, Canadá, Camarões, Holanda e Nova Zelândia disputam vaga na próxima fase. Saiba um pouco mais sobre essas seleções.

Canadá

Foto: Gary Prior - FIFA/FIFA via Getty Images

O Canadá chegou depois de ser vice nas Eliminatórias da Concacaf, sendo considerada uma das apostas do Grupo E. Após passar por uma renovação na equipe desde o último mundial, elas venceram três e empatou um dos amistosos que disputaram durante a preparação para a Copa do Mundo.

Na última edição, em casa, a Seleção Canadense não respondeu às expectativas. Após liderar o grupo A com 5 pontos, caiu nas quartas de final da competição, diante da Inglaterra. A melhor colocação da equipe em um Mundial foi em 2003, quando terminou com o 4º lugar.

O destaque do time continua sendo a experiente Christine Sinclair. Aos 35 anos, a atacante do Portland Thorns FC já atuou em cinco Copas e essa deve ser sua última oportunidade de liderar as canadenses do técnico Kenneth Heiner-Moller na busca do primeiro título.

Camarões

Foto: Naomi Baker - FIFA/FIFA via Getty Images

Camarões foi a terceira colocada na Copa Africana de Nações, garantindo vaga na Copa do Mundo. Na competição africana, elas venceram a Seleção do Mali pelo placar de 4 a 2 na disputa de terceiro lugar. Elas vem para o torneio sob o comando do técnico Alain Djeumfa.

Essa é a segunda vez consecutiva em que Camarões participa. Em 2015, na sua primeira Copa, ficou em segundo lugar no grupo C, com 6 pontos, e chegou às oitavas de final, porém, acabou sendo eliminada pela China.

Um dos destaques do time é a meia-atacante Gabrielle Onguene. A atleta de 30 anos foi responsável por um gol decisivo na vitória sobre o Mali na Copa Africana de Nações.

Holanda

Foto: Adam Pretty - FIFA/FIFA via Getty Images

A Seleção Holandesa é a atual campeã da Eurocopa Feminina, conquistada em 2017. A vaga na Copa do Mundo veio através da repescagem nas eliminatórias.

A Holanda, sob o comando de Sarina Wiegman, vem para seu segundo mundial. Na primeira, em 2015, somou 4 pontos, ficando com a terceira colocação do grupo A, mas conquistando classificação por ser uma das quatro melhores terceiras colocadas. Nas oitavas de final, diante do Japão, acabou sendo eliminada.

Eleita melhor do mundo em 2017, Lieke Martens é um dos grandes nomes da equipe. A meia-atacante de 26 anos não se destaca apenas na seleção, mas também no Barcelona, clube que defende desde 2017.

Nova Zelândia

Foto: Adam Pretty - FIFA/FIFA via Getty Images

Essa será a quinta participação da Nova Zelândia em uma Copa do Mundo de Futebol Feminino. Em nenhuma das oportunidades, as neozelandesas passaram da fase de grupos. Na ultima edição somou apenas 2 pontos, ficando na lanterna do grupo A.

A Seleção Neozelandesa é a atual campeã da Copa da Oceania. Na competição, conquistada no ano passado, a equipe as venceu cinco partidas, marcou 43 gols e não sofreu nenhum.

Ali Riley é uma das destaques da equipe. A defensora, que atua pelo Chelsea, participou de três das quatro Copas em que a Nova Zelândia esteve presente e é a capitã do time comandado por Tom Sermanni.