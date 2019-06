Para se distanciar do Z-4, Grêmio e Fortaleza se enfrentam em Caxias do Sul

Em duelo de Tricolores, Grêmio e Fortaleza se enfrentam pela oitava rodada do Brasileirão. O gaúcho precisa desesperadamente da vitória diante dos cearenses, visto que a equipe ocupa a 18ª posição do campeonato nacional, com apenas cinco pontos ganhos até aqui.

O Leão vem de eliminação para o Athletico-PR na Copa do Brasil, a equipe comandada por Rogério Ceni perdeu por 1 a 0 e se despediu do mata-mata nacional. Nos pontos corridos, faz campanha razoável e ocupa a 14ª posição, com sete pontos.

Vencer ou vencer para o desfalcado, Grêmio

Renato Gaúcho terá problemas para escalar o time titular mais uma vez na temporada. Para a partida diante do Fortaleza, não poderá contar com Everton (na Seleção Brasileria), Matheus Henrique (na Seleção sub-23), Kannemann, Paulo Miranda, Cortez e Michel seguem no Departamento Médico. Além de Juninho Capixaba, que está suspenso.

Luan segue fora dos relacionados, questionado sobre o assunto, o comandante gremista lamentou a atual forma física do camisa 7, que foi o melhor jogador da Copa Libertadores 2017, quando o Grêmio foi campeão da competição internacional.

"Ele ainda está abaixo da parte física dos demais e precisamos de jogadores que estão nas melhores condições para essas duas últimas partidas. Infelizmente, não é o caso dele."

Provável escalação do Grêmio, comandado por Renato Gaúcho: Paulo Victor; Léo Moura (Darlan), Geromel, Rodríguez e Leonardo; Maicon, Michel, Jean Pyerre, Alisson e Pepê (Diego Tardelli); Felipe Vizeu.

Após 'maratona', Fortaleza volta a focar somente no Brasileirão

Tricolor de Aço fará o oitavo jogo em 23 dias. Nesse período, a equipe disputou três competições diferentes: Brasileiro, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, que se consagrou campeão. O time de Rogério Ceni venceu três, empatou e perdeu duas vezes.

Revelado nas categorias de base do Grêmio, Tinga falou sobre a expectativa no confronto e frisou a importância do jogo na tabela de classificação do Brasileirão.

"Expectativa é a maior possível. Jogo dificílimo em Caxias. Um clube que eu conheço tanto, que me abriu as portas desde os seis anos. Então, é um jogo muito importante para mim e para o Fortaleza. A gente tem totais condições de fazer um bom jogo para trazer um ponto ou três, que serão importantes na tabela de classificação."

Provável escalação do Tricolor de Aço: Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Roger Carvalho e Carlinhos; Paulo Roberto e Juninho; Osvaldo, Marcinho e Romarinho; Kieza.