Buscando a reabilitação na Série C, Botafogo-PB recebe o Globo-RN no Almeidão

Botafogo-PB e Globo-RN se enfrentam às 18h, no estádio Almeidão, em João Pessoa. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Para a equipe paraibana, o jogo desta noite se torna crucial para a permanência no G-4 do Grupo A, enquanto a Águia visa somar pontos fora de casa para não entrar no Z-2.

O Alvinegro da Estrela Vermelha vem de uma derrota acachapante para o Confiança, no último domingo (2), em Aracaju. O Botafogo-PB perdeu por 3 a 0 tomando gols em jogadas aéreas. Neste momento, o time paraibano ocupa a 4ª colocação com nove pontos.

Já o Globo-RN, por sua vez, chega motivado após o empate por 2 a 2 contra o Náutico, jogando no estádio dos Aflitos. Entrando em campo pela segunda vez seguida fora de casa, a equipe Tricolor chega até João Pessoa querendo surpreender o Belo. A Águia ocupa a 8ª posição com 7 pontos ganhos.

Ano passado, também pela Série C, Botafogo-PB e Globo-RN se enfrentaram em duas oportunidades. Em ambas as partidas, as equipes ficaram no empate em 1 a 1. O duelo desta noite será apenas o terceiro embate oficial entre Belo e Águia.

Vencer é obrigação

Apesar da derrota para o Confiança ser a primeira na Série C, a torcida do Botafogo-PB não está feliz com o desempenho da equipe na competição. Além do grave problema em jogadas aéreas, o time não consegue ser efetivo na criação de ações ofensivas, sentindo as ausências de Marcos Aurélio e Juninho.

Evaristo Piza deve realizar algumas alterações na equipe titular, principalmente no sistema defensivo. O técnico botafoguense já tem à disposição o lateral-esquerdo Neuton e o volante Serginho, reforços anunciados nesta semana para fortalecer o setor.

Logo, o Belo deve ir a campo com a seguinte formação: Saulo; Neílson, Fred, Lula e Fábio Alves; Rogério, Juninho e Marcos Vinícius; Clayton, Felipe Alves e Nando.

Missão: surpreender

O Globo-RN encerrou, na manhã deste sábado (8), a preparação para enfrentar o Botafogo-PB com um treinamento realizado no local da partida. Numa atividade leve, o técnico Higor César definiu a equipe que deve começar o jogo desta noite.

Apresentando nesta semana como reforço, o goleiro Rafael, ídolo Tricolor, já está à disposição do treinador e foi relacionado para o confronto. Entretanto, a base da equipe que enfrentou o Náutico deve ser mantida.

A Águia de Ceara-Mirim vai começar o jogo com Wadson; Glaubinho, Lucão, Alexandre e Nininho; Ramon, Jardel, Jean Natal e Chiclete; Negueba e Cristiano Sergipano. O objetivo do Globo-RN é se manter distante da zona do rebaixamento do Grupo A.