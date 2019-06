Vice-lanterna, CSA recebe um Botafogo que luta pelo G-4

O CSA recebe a equipe do Botafogo na noite deste domingo (9), às 19, no Estádio Rei Pelé, em jogo válido pela oitava rodada da Série A do Brasileirão. A equipe alagoana passa por fase difícil em seu retorno à elite do Futebol Brasileiro. Com apenas uma vitória em sete jogos, o Azulão amarga a penúltima colocação, com seis pontos. Já a equipe carioca está na oitava colocação, com 12 pontos, e luta por uma vaga entre os quatro melhores.

Marcelo Cabo mira competitividade contra o Botafogo

O técnico do CSA falou com a imprensa na última sexta-feira (6), e contou sobre os preparativos para o jogo deste domingo. Dentre os assuntos, o revés contra o Atlético-MG na última rodada, a falta de gols, o retorno de Robinho e a regularização de Jonatan Gómez.



"Uma semana intensa de trabalho, procurando buscar corrigir aquilo que precisava corrigir do jogo do Atlético-MG para o jogo do Botafogo e inserir algumas ideias que a gente tinha pra esse jogo do Botafogo, com a chegada do Jonatan, a volta de alguns jogadores do departamento médico. Então, importante a gente ter essa semana de sintonia, de trabalho de correção e criando as alternâncias para que possa ter uma equipe competitiva contra o Botafogo", disse.



Sobre a possibilidade de ter Jonatan Gómez para o jogo deste domingo, Cabo preferiu apenas falar sobre as qualidades do meia.



"O Jonatan é um jogador multifuncional. Consegue exercer duas, três posições no campo, similar ao Didira, que consegue jogar de segundo volante, terceiro homem de meio-campo, consegue fazer o extremo direito, como ele jogou na Arábia Saudita. Ele me dá essa alternativa de poder usá-lo em mais de uma posição. Foi uma semana que a gente observou melhor ele, entender um pouquinho como ele atua", comentou.



Cabo, porém, não revelo a equipe que deve começar a partida. O provável é que o CSA jogue com: Jordi; Apodi, Gerson, Luciano Castán e Carlinhos; Naldo, Jonatan Gómes, Didira e Matheus Sávio; Maranhão e Patrick Fabiano.

Barroca na dúvida: Alan Santos ou Alex Santana?

Também na última sexta, Barroca falou com a imprensa e confirmou uma dúvida para a partida. Alex Santana ainda sente dores no tornozelo direito e pode dar vaga para Alan Santos.