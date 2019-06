Criciúma e Vila Nova ficam no empate e permanecem na parte de baixo da tabela

Criciúma e Vila Nova se enfrentaram neste sábado (08), no Heriberto Hülse, em jogo válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terminou empatada em 1 a 1. Léo Gamalho marcou para o Tigre e Juninho igualou para o Vila.

A primeira chegada do Criciúma foi com um minuto de jogo. Wesley recebeu e chutou para o gol. A bola foi para fora, mas animou a torcida. Aos oito, Daniel Costa cobrou escanteio fechado, mas o goleiro Rafael Santos afastou o perigo.

Aos 17, o Tigre teve mais uma chance. Após cobrança de escanteio, a bola foi desviada e, mesmo sem goleiro, o atacante Léo Gamalho chutou para fora. O Vila Nova respondeu aos 22, com Ramon. Alan Mineiro cobrou escanteio e o volante chutou, mas a bola parou no travessão.

O primeiro tempo seguiu sem muitas oportunidades, com as equipes tendo dificuldades em criar jogadas e finalizações. A partida seguia com muita marcação dos dois times.

No segundo tempo, aos seis, Alan Mineiro arriscou o chute. No entanto, a bola foi por cima do gol. Aos oito, Jeferson tocou para Gastón, mas a defesa do Criciúma afastou o perigo. No minuto seguinte, Jeferson tentou novamente o chute, mas o goleiro Luiz defendeu sem problemas.

Aos 13, Gustavo Mosquito bateu para o gol da entrada da área e a bola saiu pelo lado esquerdo do gol defendido por Luiz. O Criciúma respondeu aos 15, quando Reis cabeceou no canto direito do goleiro Rafael Santos.

Aos 25, o Vila assustou com Alan Mineiro, em cobrança de falta. O meia soltou a bomba de fora da área e a bola foi para fora. Aos 29, novamente o jogador assustou. Dessa vez, após cobrança de escanteio, ele cabeceou para fora.

No entanto, aos 30, o Criciúma abriu o placar com Léo Gamalho. Vinicius cruzou na área e o atacante subiu para cabecear para o gol. Mas o time da casa nem teve muito tempo para comemorar, pois aos 33 veio o empate do Vila, com Juninho. Erick cobrou escanteio e após bate e rebate na área, a bola sobrou para o atacante empatar a partida.

Com o resultado, o Criciúma subiu uma posição, mas permanece na zona de rebaixamento. A equipe é a 17ª colocada, com seis pontos. Já o Vila permaneceu em 16º, com sete pontos.

Na próxima rodada, a oitava da Série B, as duas equipes entram em campo na terça-feira (11), às 19h15 (horário de Brasília). Em Goiânia, o Vila Nova recebe o São Bento no estádio Olímpico. O Criciúma, por sua vez, enfrenta o Brasil de Pelotas no Bento Freitas.